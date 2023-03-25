ЗСУ "мінуснули" 2 ворожі пункти управління, у пеклі на Донбасі відбито 50 атак, – Генштаб

Росіяни продовжують атакувати позиції наших захисників та тероризувати цивільне населення. Проте разом з тим окупанти зазнають шалених втрат.

У Генштабі ЗСУ розповіли, як минула доба. Також у відомстві наголосили, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

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Що зараз відбувається на фронті

Росіяни зосереджують основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом за добу захисники відбили понад 50 атак російських загарбників:

На Лиманському напрямку протягом доби ворог вів наступальні дії в районі населених пунктів Синьківка, Кремінна, Білогорівка та Виїмка, проте безрезультатно.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує штурмові дії міста Бахмут, яке утримують наші захисники, а також в районі Предтечиного Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів наступальні дії в напрямку населених пунктів Керамік, Тоненьке, Первомайське, Мар’їнка Донецької області. Але теж не мав успіху.

Тим часом на Запорізькому та Херсонському напрямках росіяни продовжують вести оборонні дії.

Також окупанти продовжують обстріли мирних населених пунктів та цивільної інфраструктури. Загалом впродовж доби росіяни завдали по Україні 1 ракетного та 23 авіаційних ударів, здійснили більш як 20 обстрілів з РСЗВ по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів.

Яка ситуація на північному та східному кордонах

Авіація Сил оборони за добу завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів, а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 3 райони зосередження живої сили, озброєння та військової техніки росіян.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ознак формувань наступальних угруповань не виявлено. Проте на території Білорусі тривають заходи бойової підготовки підрозділів збройних сил Росії. Також окупанти продовжують зберігати військову присутність у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Окупанти грабують цивільних на Херсонщині

Російські загарбники продовжують грабувати населення на тимчасово зайнятій території Херсонської області. Зокрема, в населеному пункті Красне Каховського району російські найманці активно відбирають приватні автомобілі з причепами та вантажівки, в які завантажують награбоване майно місцевих мешканців.