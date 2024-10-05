На одному з напрямків кількість атак ворога за добу перевищила 20: карта бойових дій на 5 жовтня

Сили оборони 957 добу дають потужну відсіч російським окупантам на фронті. Ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ на кількох важливих напрямках.

Протягом минулої доби зафіксовано 159 бойових зіткнень. За даними Генштабу ЗСУ, найбільша кількість атак за добу була на Куп'янському напрямку.

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Що відбувається на фронті

На Харківському напрямку російські окупанти продовжували наступальні та штурмові дії. Тут відбулося 4 бойових зіткнення в районах Стариці, Вовчанська та Тихого.

Ситуація біля Вовчанська: дивіться на карті

На Куп'янському напрямку кількість атак за добу зросла до 22. ЗСУ відбивали штурмові дії противника біля Синьківки, Новоселівки, Піщаного, Стельмахівки та Лозової.

Що відбувається на Куп'янському напрямку: дивіться на карті

На Лиманському напрямку українські захисники зупинили 15 атак окупантів неподалік Невського, Греківки, Макіївки, Новосадового та Торського.

На Сіверському напрямку Сили оборони України відбили 3 штурмові дії. Ворог намагався просунутися уперед поблизу Верхньокам’янського та Виїмки.

На Краматорському напрямку наші воїни зупинили 9 спроб противника прорвати нашу оборону. Основні зусилля окупанти, за підтримки авіації, прикладали у районі Часового Яру, Калинівки, Ступочок та Андріївки.

Вояки російської армії вчора продовжували активно діяти на Торецькому напрямку. Загалом, ворог 14 разів проводив атаки на позиції наших захисників в районах Торецька та Щербинівки. Завдавав авіаударів КАБами.

На Покровському напрямку ЗСУ відбили 15 штурмів і атак в районах населених пунктів Миколаївка, Селідове та Лисівка, де загарбники, за підтримки авіації, намагалися витіснити наші підрозділи із займаних рубежів.

Сили оборони відбили 15 штурмів на Покровському напрямку: дивіться на карті

На Курахівському напрямку Сили оборони зупинили атаки російської армії поблизу Цукуриного, Гострого, Георгіївки, Антонівки, Костянтинівки та в напрямку Богоявленки, де ворог 28 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському напрямку відбулося 4 бойових зіткнення в районах Роботиного, Малих Щербаків та Кам’янського.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна обстановка без особливих змін. Ознак формування наступальних угруповань противника не виявлено.