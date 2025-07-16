Масована нічна атака "Шахедами" та просування на фронті: хронологія 1239 дня війни
У 1239 добу повномасштабного вторгнення Росія вкотре атакувала українські міста ударними дронами. Тим часом на фронті тривають запеклі бої на кількох напрямках.
Про головні події 16 липня, міжнародну політику, ключові заяви щодо України, а також ситуацію на фронті та в тилу – розповідає 24 Канал.
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Головні події 16 липня
Унаслідок атаки у Вінниці є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, на місці події працюють всі профільні служби. Станом на 05:00 було відомо про 4 травмованих. Вночі росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою і 28 "Шахедами". Внаслідок удару було зруйновано промислове підприємство, постраждав хлопець 17 років – лікарі борються за його життя. Також через російську атаку почалися масштабні відключення світла, а система водопостачання працює на генераторах. Очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко розповів, що внаслідок обстрілу зайнялася пожежа у багатоповерхівці. За попередніми даними, обійшлося без жертв. На місце вже прибули рятувальники. Окрім того, місцеві жителі виявляють уламки ворожих "Шахедів", які розлетілися поруч із місцем атаки.
Ворожі БпЛА вдарили по Вінниці
Кривий Ріг атакували ракетою і БпЛА
Росіяни обстріляли Краматорськ
Унаслідок атаки у Вінниці є влучання в об'єкти цивільної інфраструктури, на місці події працюють всі профільні служби. Станом на 05:00 було відомо про 4 травмованих.
Вночі росіяни атакували Кривий Ріг балістичною ракетою і 28 "Шахедами".
Внаслідок удару було зруйновано промислове підприємство, постраждав хлопець 17 років – лікарі борються за його життя. Також через російську атаку почалися масштабні відключення світла, а система водопостачання працює на генераторах.
Очільник Краматорської МВА Олександр Гончаренко розповів, що внаслідок обстрілу зайнялася пожежа у багатоповерхівці. За попередніми даними, обійшлося без жертв.
На місце вже прибули рятувальники. Окрім того, місцеві жителі виявляють уламки ворожих "Шахедів", які розлетілися поруч із місцем атаки.