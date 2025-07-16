Масована нічна атака "Шахедами" та просування на фронті: хронологія 1239 дня війни

У 1239 добу повномасштабного вторгнення Росія вкотре атакувала українські міста ударними дронами. Тим часом на фронті тривають запеклі бої на кількох напрямках.

Про головні події 16 липня, міжнародну політику, ключові заяви щодо України, а також ситуацію на фронті та в тилу – розповідає 24 Канал.

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Головні події 16 липня