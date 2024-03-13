Ситуація складна, але активність ворога на Сході помітно знизилась, – Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив про візит на фронт. Там він відвідав дві бригади, де обстановка поступово ускладнюється.

Олександр Сирський наголошує, що в цілому оперативна ситуація на східному фронті залишається складною. Про це повідомив Головнокомандувач ЗСУ у своєму телеграм-каналі.

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Оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною

Головнокомандувач ЗСУ розповів, що розпочав день з переміщення в район операції на напрямок активних дій противника. Він зазначив, що працював у 2 бригадах, де поступово ускладнюється обстановка і є загроза просування ворожих підрозділів у глибину наших бойових порядків.

За словами Головнокомандувача, після детального аналізу і оцінки обстановки разом з командирами та офіцерами штабу були прийняті всі необхідні рішення щодо посилення резервами, боєприпасами, засобами РЕБ зазначених військових частин, що в подальшому забезпечить стійкість нашої оборони на цій ділянці фронту.

В цілому, оперативна обстановка на Східному фронті залишається складною. Противник продовжує вести наступальні дії, зосереджуючи основні зусилля в районах Терни, Іванівське, Бердичі, Тоненьке, Вербове і Роботине. Водночас, імовірно, внаслідок високого рівня втрат, активність ворога на інших ділянках фронту помітно знизилась,

– розповів Головнокомандувач Збройних Сил України.

За його словами, це відбулося завдяки вчасно прийнятим управлінським рішенням на посилення оборони цієї ділянки фронту, своєчасної заміни частин, що втратили боєздатність, а також завдяки мужності та стійкості українських захисників.

Сирський зазначив, що за 2 тижні жорстких боїв противник зазнав надзвичайно високих втрат.

Як наголосив Головнокомандувач, всі населені пункти, які противник намагався захопити, залишилися під контролем України.

Головнокомандувач ЗСУ Сирський прибув на фронт / Фото Олександр Сирський

Крім цього, Сирський розповів, що разом з міністром оборони України, вручили державні та відомчі нагороди військовим, які відзначилися в боях з російським агресором.

Разом з тим, залишається достатньо питань, які необхідно вирішувати на місці, тому продовжуємо нашу роботу. Ми переможемо!,

– резюмував Головнокомандувач Сил оборони.

Яка ситуація на фронті

Протягом 13 березня на фронті відбулося 91 бойове зіткнення з окупантами. Російська армія всіма силами намагається штурмувати позиції ЗСУ на Сході.

Українські захисники відбили атаки ворога на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському напрямках. В районі Авдіївки тривають запеклі бої. На цій ділянці фронту ЗСУ відбили 26 атак ворога.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони продовжують стримувати ворога. Там ворог за підтримки авіації 26 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На Оріхівському та Херсонському напрямках загарбники також не полишають спроб атакувати позиції Сил оборони України.