Понад десяток авто з 200-ми і 300-ми окупантами у Токмаку і точні удари ЗСУ по ворогу: Генштаб

Українські військові продовжують знищувати ворога та гнати тих, кому вдалося вижити, з рідної землі. Напередодні на Запоріжжі окупанти зазнали значних втрат.

Про це повідомляють у ранковому зведенні Генштабу. У відомстві зазначають, що росіяни продовжують активно поповнювати статистику втрат. Тож не дивно, що напередодні це число перевалило за 90 тисяч.

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Десяток автівок з пораненими та вбитими

За наявними у відомства даними, до лікарень у Токмаку, що на Запоріжжі, приїхало понад 10 автомобілів. У них до медустанов привезли "трьохсотих", а також "двохсотих" російських загарбників.

Відомо також, що упродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 17 ударів. Вони припали на райони скупчення живої сили, зброї та техніки ворога. Крім того, 3 удари були по позиціях ЗРК росіян. А ще за минулу добу нашим військовим вдалося збити гелікоптер ворога та 6 безпілотників типу "Орлан-10".

Свою роботу також виконали українські ракетники й артилеристи. Вони уразили:

5 пунктів управління;

2 склади боєприпасів;

11 районів скупчення живої сили, зброї та техніки;

4 інші важливі об'єкти ворога.

Гинуть, але лізуть далі

Слід розуміти, що загарбники не припиняють обстрілювати об'єкти цивільної інфраструктури. Наступальні дії спостерігаються також на Авдіївському та Бахмутському напрямках. Крім того, противник займається переміщенням особового складу та техніки. Це він робить, щоб доукомплектувати ті підрозділи, де зазнали втрат.

У Генштабі додали, що впродовж минулої доби зафіксували низку атак з боку росіян. Окупанти намагалися йти вперед у районах Червонопопівки на Луганщині та Соледара, Опитного, Невельського, Красногорівки, а також Мар'їнки на Донеччині. Усі ці спроби ворога українські військові обламали та змусили його відійти.

Відомо, що росіяни завдали 5 ракетних, 27 авіаційних ударів, а також здійснили 44 обстріли з РСЗВ. Цілями ворога стала як цивільна інфраструктура, так і позиції наших військових уздовж лінії зіткнення.

Обстріли з різних типів озброєння не вщухають на Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, а також Херсонському напрямках. Без змін залишається ситуація на Волинському та Поліському. Там не фіксують ознак формування наступальних угруповань ворога.

Наостанок нагадаємо вам статистику втрат ворога, якою поділилися у Генштабі 2 грудня. Станом на ранок тієї доби було відомо про 90 090 ліквідованих окупантів. Зауважимо, що цифри можуть бути значно більшими, адже підрахувати точну кількість знищених загарбників складно через активні бойові дії.