ЗСУ успішно відбили кілька спроб штурму та наступу росіян: де на фронті тривають бої

Українські військові продовжують ефективно протистояти російській агресії. Упродовж минулої доби ЗСУ вдалось відбити кілька спроб наступу, а також штурму окупантів.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу від 20 серпня. І хоч ворог щоденно зазнає втрат, він не відмовляється від прагнення захопити все нові й нові території.

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Найскладніша ситуація на Донеччині

Наприклад, Краматорський напрямок був під обстрілом ствольної, а також реактивної артилерії. Під вогонь ворога потрапили райони Роздолівки, Сидорового, Спірного, а також Пришиба. Спостерігалась також повітряна розвідка, яку окупанти вели неподалік зони бойових дій. Зафіксовано також спробу вести наступ поблизу Івано-Дар'ївки. Там бойові дії все ще тривають.

Якщо говорити про Бахмутський напрямок, то загарбники там атакували цивільну інфраструктуру. Мовиться про об'єкти в районах Зайцевого, Бахмутського, Веселого, Бахмута, Андріївки, Кодеми та Майорська. Відомо також про наступальні, а також штурмові дії поблизу Бахмута, Зайцевого, а також Кодеми. Але на жодному з цих напрямків досягнути успіху ворог не зумів. Утім, там усе ще тривають бойові дії.

З танків, ствольної та реактивно артилерії відкривали вогонь на Авдіївському напрямку. Ворог бив поблизу Новобахмутівки, Невельського, Нескучного, Олександрополя, Кераміки, Керменчика, а також Пісків. Застосовувалась також авіації, але поблизу Мар'їнки. Не минулось і без повітряної розвідки там, де ведуться бойові дії. Водночас тривають бойові дії в районі Опитного та Майорська. Там ворог намагався наступати, але спроби не увінчались успіхом.

Ворог боїться просування ЗСУ на Півдні

Якщо говорити про Новопавлівський напрямок, то там теж не минулось без обстрілів. Їх зафіксували поблизу Володимирівки, Вугледара, а також Пречистівки. Крім того, штурмові дії спостерігали у районі Золотої Ниви, але ворог не лише не досягнув бажаних результатів, а й змушений був відійти.

Запорізький напрямок. Там з артилерії та танків били по районах Білогір'я, Новоданилівки, Новополя, Червоного, Времівки, Чарівного, а також Ольгівського.

Водночас окупанти роблять усе можливе, щоб ЗСУ не могли просунутись на Південнобузькому напрямку. Крім того, ворог працює над поповненням втрат свого особового складу, а також техніки.

Не минулось також без обстрілів як цивільної, так і військової інфраструктури. Під атаки потрапили райони Прибузького, Луча, Таврійського, Новогригорівки, Оленівки, Новоселівки, Благодатного, Веселого Кута, Широкого, Яковлівки, Білої Криниці, Андріївки, а також Отрадного. Спостерігається також розвідка за допомогою БпЛА.

На Волині – без змін

Як зазначають у Генштабі, на Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін не спостерігають. Ворог зі ствольної артилерії продовжує обстрілювати як цивільну, так і військову інфраструктуру районів Білопілля та Краснопілля, що на Сумщині. Не минулось без розвідки з використанням БпЛА.

Щоб утримати зайняті райони, а також не допустити контрнаступ ЗСУ, бойові дії окупанти ведуть на Слобожанському напрямку. Крім того, місцями загарбники планують покращити своє тактичне положення.

Зі ствольної та реактивної артилерії били по Харківському напрямку. Під вогонь потрапили райони Чугуєва, Золочева, Питомника, Гусарівки, Соснівки, Руських Тишок, Коробочкиного, Шестакового, Дуванки, а також Прудянки. Тут теж фіксували активну розвідку з безпілотників. Не минулось без авіаударів. Ворог бив по районах Леб'яжого та Залимана. А от наступальні дії спостерігались у районі Борщової. Але там окупанти успіху не досягнули, тож змушені були відійти.

З танків, ствольної та реактивної артилерії окупанти атакували Слов'янський напрямок. Били поблизу Довгенького, Сулигівки та Мазанівки. Крім того, спробували провести штурмові дії неподалік Новодмитрівки, Вірнопілля та Курульки. Але ЗСУ дали гідну відсіч, що змусило ворога відступити.

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