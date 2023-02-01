Як-небудь залатають і женуть на фронт: Генштаб розповів про долю окупантів на Луганщині

Українські військові продовжують мужньо та героїчно протистояти російській агресії. Лиш за минулу добу вони відбили низку атак поблизу 8 населених пунктів на Донеччині.

Про це повідомили у ранковому зведенні Генштабу від 1 лютого. У відомстві зазначають, що окупанти продовжують наступ, хоч і зазнають шалених втрат.

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Статистика втрат не зупиняє наступ

За наявною інформацією, окупанти продовжують наступальні дії на Лиманському та Бахмутському напрямках. Там загарбники зазнають чималих втрат. Також безрезультатні наступальні дії фіксували на Авдіївському та Новопавлівському напрямках.

Відомо, що за минулу добу підрозділам Сил оборони вдалося відбити атаки поблизу низки населених пунктів на Донеччині. Мовиться про Ямполівку, Спірне, Роздолівку, Благодатне, Красну Гору, Бахмут, Кліщіївку, а також Парасковіївку.

Коротенько пройдімося актуальними даними щодо втрат ворога. Відомо, що у районі Новоіванівки, що на Луганщині, окупанти облаштували черговий військовий госпіталь. На лікуванні в ньому перебуває близько 100 загарбників.

Цікаво, що ступінь важкості поранення традиційно занижують. Ба більше, у медичних документах нічого не зафіксовують. Щойно боєць отримує таку-сяку медичну допомогу, його відправляють на фронт.

Зауважимо, що впродовж минулої доби авіація Сил оборони завдала 9 ударів по районах скупчення живої сили ворога. Крім того, зафіксували 2 удари по позиціях зенітно-ракетних комплексів.

Результативну роботу виконали ракетники й артилеристи. Їм вдалося уразити 13 районів скупчення живої сили, 1 пункт управління, а також 1 склад з боєприпасами.

Яка ситуація на різних напрямках