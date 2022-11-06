14 відбитих атак, брехня окупантів у Херсоні та знищені штаби росіян: головне з Генштабу

ЗСУ продовжують титанічно протистояти російській навалі. Упродовж минулої доби нашим військовим вдалося відбити низку атак, а також завдати чимало нищівних ударів по ворогові.

Як зазначають у Генштабі, ворог намагається утримувати території, які він захопив. Крім того, не полишають спроб окупанти йти в наступ, зазнаючи втрат. Розповідаємо про основне з ранкового зведення.

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Спроби атакувати з боку окупантів не вщухають

Відомо, що наступальні дії ворог зосередив на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. Так, упродовж минулої доби Сили оборони України відбили низку атак. Їх зафіксували поблизу Зибиного на Харківщині, Білогорівки на Луганщині, Андріївки, Бахмутського, Берестового, Майорська, Макіївки, Мар'їнки, Озарянівки, Опитного, Павлівки, Яковлівки та Ямполівки на Донеччині та Щербаків на Запоріжжі.

Не минулося без обстрілів

Відомо, що за минулу добу ворог завдав 4 ракетні та 19 авіаційних ударів. Крім того, окупанти здійснили понад 75 обстрілів з використанням РСЗВ. Від атак загарбників постраждали понад 35 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

З різного типу зброї російські бійці обстрілювали населені пункти на Сіверському, Слобожанському, Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Новопавлівському, Запорізькому, а також Південнобузькому напрямках. На останньому під вогонь потрапили понад 25 населених пунктів, розташованих поблизу лінії зіткнення.

На Херсонщині триває примусова "евакуація"

Окупанти продовжують насильницьку так звану евакуацію мирного населення з Херсонської області. Вони намагаються виселити мешканців з правого берега Дніпра, а також 15-кілометрової зони лівобережжя. Відомо, що з населеного пункту Заводівка мешканців вивозять до Криму. Після цього їх перевозять до самої Росії.

Паралельно окупанти продовжують кампанію з залякування мирного населення. Так, 5 листопада абоненти російських операторів у Херсоні почали отримувати СМС-повідомлення. У них повідомляли про буцімто підготовку ЗСУ масованого обстрілу. Тож абонентів закликали якомога швидше покинути правобережжя.

Коротко про втрати ворога

Уже надійшло підтвердження інформації про втрати на Херсонщині та Запоріжжі. До прикладу, у Чуланівці, що на Херсонщині, наші військові завдали удару по району скупчення підрозділу ворога. А от у Басані, що на Запоріжжі, уражено штаб одного з підрозділів, а також знищено до 10 одиниць техніки та близько 100 окупантів. Не минулося без втрат у районі Пологів і Марфополя. Там знищили 20 одиниць техніки, а також поранили до 80 бійців "другої армії світу".

Додамо, що упродовж минулої доби наша авіація завдала 7 ударів по окупантах. Вдалося уразити 6 районів скупчення живої сили, зброї та техніки. Крім того, під удар потрапила позиція засобів ППО. А от підрозділи протиповітряної оборони збили 4 БпЛА.

Результативно свою роботу виконали також воїни ракетних військ і артилерії. Вони уразили пункт управління окупантів, 7 районів скупчення живої сили, зброї та техніки. Також пошкодили склад боєприпасів і 3 інші важливі для ворога військові об'єкти.

Наостанок зауважимо, що від початку повномасштабного вторгнення нашим захисникам і захисницям вдалося знищити 75 440 російських загарбників. І щоденно ця цифра лише зростає.

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