Зеленський пояснив, чому Росії вдалося окупувати рекордну кількість територій у жовтні

За даними міжнародних й українських аналітиків, у жовтні 2024 року російські військові окупували рекордну кількість територій нашої держави. Зеленський пояснив, чому це стало можливим.

Президент наголосив, що просування ворога відбувається з різних причин. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Володимира Зеленського Українському Радіо.

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Зеленський про ситуацію на Сході

За словами президента, на Сході є повільний, але все ж таки пресинг і просування росіян з різних причин. Зокрема, укомплектування бригад підготовленими, навченими людьми та зброєю.

Усі ці процеси були достатньо повільними. Не можна просто наповнювати людьми бригаду, якщо вона чекає на ту чи іншу зброю. Ми чекали постачання деякої зброї 12 місяців з моменту узгодження в Конгресі тощо,

– підкреслив Зеленський.

Президент констатував, що на Сході стоять сильні бригади, бійці вже довго воюють. Необхідна ротація, щоб захисники відпочили, у них були відпустки. Однак, для цього на заміну повинні прийти інші бригади.

Уявіть собі, що інші бригади стоять неукомплектовані. Просто кинути їх як м'ясо, як росіяни?! Ніхто не хоче. Тому хлопці стоять, втомлюються, хлопці відходять,

– пояснив глава держави.

Також наголосив, росіяни постійно обстрілюють, зокрема, скидають КАБи. Військові втомилися, їм треба хоч трішки відпочити.

Так, руйнується все навколо цих людей. Ви хочете зберегти людей? Так. Вони запитують: "Чи можна робити кроки назад?". Військове керівництво їм каже: "Так, можна". Тому що це наша загальна позиція: передусім людина, а потім уже земля, як би боляче це не звучало,

– підкреслив Зеленський.

Додав, аби цього не сталося, військові мають бути впевнені, що за спиною стоїть інша бригада. Вони відходять – на це місце приходять інші.

Але озброєна і готова до цієї навали. І тоді вже росіяни будуть у тій позиції, в якій на Сході перебуваємо ми,

– наголосив президент.

Підкреслив, укомплектування бригад відбувається дуже-дуже повільно.