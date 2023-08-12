На Харківщині повністю розмінували звільнене село Циркуни: під час робіт загинуло двоє саперів
Циркуни на Харківщині повністю розмінували. Зі знайдених вибухонебезпечних предметів зробили виставку просто неба.
Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що село стало першим у регіоні, яке стовідсотково розмінували. А звільнили його ще на початку травня 2022 року.
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"Рівень замінування був дуже високий – не менш ніж 20 пристроїв у день сапери знаходили", – сказав Микола Сікаленко, очільник Циркунівської громади.
Циркуни на Харківщині повністю розмінували: дивіться відео
За приблизними підрахунками, у Циркунах знайшли близько півтори тисячі різних вибухонебезпечних предметів. З них зробили виставку просто неба.
Як відбувалось розмінування
У Циркунах щодня працювало до 20 різних груп саперів. На жаль, під час процесу загинуло двоє з них, ще один був поранений.
Варто наголосити, що наразі розмінували тільки Циркуни – не всю громаду, до якої належать ще кілька населених пунктів. Крім них, залишаються засміченими також поля і лісосмуги поруч з Циркунами.
Яка ситуація в Циркунах
До повномасштабного вторгнення населений пункт нараховував близько 4,5 тисячі жителів. Попри значні руйнування, люди повертаються – їх уже 3,5 тисячі.
Село потрапило до урядової програми відновлення "Відбудуй краще, ніж було". Роботи почнуть з комунальної сфери, але, можливо, допоможуть і приватному сектору.
Мінна небезпека в Україні: останні новини
- Станом на 30 травня 2023 року в Україні розмінували майже 88 тисяч гектарів території. Загалом засміченість вибухонебезпечними предметами становить близько 30% – це 174 тисячі квадратних кілометрів.
- Найскладніша ситуація на Харківщині та Херсонщині, які перебували в окупації найдовше. Однак небезпека зберігається і в інших регіонах.
- Так, навесні під Одесою виявили дві морські міни. Одна з них здетонувала і пошкодила базу відпочинку, іншу – знешкодили сапери.
- Крім того, у лісі на Житомирщині автівка підірвалась на міні. Унаслідок вибуху загинув 23-річний водій.