На Харківщині повністю розмінували звільнене село Циркуни: під час робіт загинуло двоє саперів

Циркуни на Харківщині повністю розмінували. Зі знайдених вибухонебезпечних предметів зробили виставку просто неба.

Кореспондентка з Харкова Анна Черненко розповіла 24 Каналу, що село стало першим у регіоні, яке стовідсотково розмінували. А звільнили його ще на початку травня 2022 року.

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"Рівень замінування був дуже високий – не менш ніж 20 пристроїв у день сапери знаходили", – сказав Микола Сікаленко, очільник Циркунівської громади.

Циркуни на Харківщині повністю розмінували: дивіться відео

За приблизними підрахунками, у Циркунах знайшли близько півтори тисячі різних вибухонебезпечних предметів. З них зробили виставку просто неба.

Як відбувалось розмінування

У Циркунах щодня працювало до 20 різних груп саперів. На жаль, під час процесу загинуло двоє з них, ще один був поранений.

Варто наголосити, що наразі розмінували тільки Циркуни – не всю громаду, до якої належать ще кілька населених пунктів. Крім них, залишаються засміченими також поля і лісосмуги поруч з Циркунами.

Яка ситуація в Циркунах

До повномасштабного вторгнення населений пункт нараховував близько 4,5 тисячі жителів. Попри значні руйнування, люди повертаються – їх уже 3,5 тисячі.

Село потрапило до урядової програми відновлення "Відбудуй краще, ніж було". Роботи почнуть з комунальної сфери, але, можливо, допоможуть і приватному сектору.

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