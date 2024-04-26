Попри жахливі обстріли: хто та чому повертається на деокуповану Херсонщину
Херсонська область перебуває під постійними обстрілами російських військових. Навіть відносно безпечних місць в області є вкрай мало. Однак дехто продовжує повертатися у рідні міста та селища.
Багато людей і не виїжджало з Херсонської області, попри постійну загрозу з боку російської армії. Про це 24 Каналу розповіла журналістка з Херсону Євгенія Вірлич, пояснивши, що люди намагаються влаштувати свій побут та роботу на місці.
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Чому місцеві повертаються на Херсонщину
Влада закликає родини з дітьми не повертатися на звільненні частини Херсонщини, зокрема у прибережні райони. Вони постійно перебувають під обстрілами. Зокрема, у Миловській сільській військово-цивільній адміністрації наголошують на важливості дотримання рішення Ради оборони Херсонщини про примусову евакуацію родин з дітьми з прибережних районів.
Не скажу, що масово повертаються люди з дітьми. Зазвичай з дітьми бояться переїжджати до міст та селищ, здебільшого повертаються у відносно спокійні громади, хоч таких доволі мало на Херсонщини, або до самого Херсона. Але також мало,
– зазначила Євгенія Вірлич.
Зокрема, на деокупованих територіях Херсонської важко забезпечити повноцінне навчання дітей. Але найголовніше, що люди розуміють, наскільки небезпечним може бути це повернення.
"Водночас люди не масово виїжджають. Ті, хто залишились, продовжують влаштовувати свій побут Дуже багато людей повертається без дітей, або тих, хто залишив свій бізнес, намагаючись налагоджувати роботу на місці. Є родини, які частково повертаються, тобто приїжджають та знову їдуть", – розповіла журналістка.
Додамо, що є можливість евакуації з Херсону. Евакуаційні потяги курсують щоденно. Всю необхідну інформацію зазвичай публікують у місцевих телеграм-каналах та інших платформах місцевої влади.
Що відбувається на Херсонщині
- Ситуація у Херсонській області залишається дуже небезпечною. Окрім постійних обстрілів, місцеві страждають і від рук російських військових. На тимчасово окупованих частинах Херсонщини росіяни розстріляли сімох людей. Зокрема, у селі Абрикосівка росіяни застрелили 54-річну Любов Тимчак – так звану "голову села", яку призначили окупанти. Жертвами російських військових стали й інші мешканці села.
- Вдень 25 квітня росіяни вкотре атакували передмістя Херсона, внаслідок чого загорівся житловий будинок. На місце вирушили рятувальники. Тоді росіяни повторно обстріляли місце події, один рятувальник та власниця сусіднього будинку отримали поранення. Також удар пошкодив техніку ДСНС. На щастя, всім вдалося покинути небезпечне місце на кареті швидкої допомоги.
- Також окупанти атакують Херсонщину керованими авіаційними бомбами. Внаслідок нещодавніх ударів у селі Козацьке було зруйновано під'їзд п’ятиповерхівки. Поруч загорівся іще один будинок. На щастя, жертв та постраждалих не було.