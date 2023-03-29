Є 2 групи, які щодня працюють по ворогу, – Кім про ситуацію на Кінбурнській косі

Кінбурнська коса залишається окупованою рсоіянами. Однак їх активність останніми тижнями зменшилась завдяки роботі ЗСУ.

Попередні тижні пройшли краще. Зменшилась активність окупантів по Херсону. Про це розповів глава Миколаївської ОВА Віталій Кім в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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2 групи б'ють по ворогу

Кім пояснив, як працюють ЗСУ на цьому напрямку. 2 групи знищують ворога.

У нас є 2 експериментальні групи, які завдають щоденного ураження і росіянам від цього не краще...Ми їх знищуємо,

– розповів політик.

За словами Кіма, це результат, до якого ми готувались і рухаємось. Тому він сподівається, що наступні тижні й місяці активність загарбників так само зменшуватиметься.

Що цьому передувало

Після контрнаступу ЗСУ восени 2022 року Кінбурнська коса залишилася єдиною територією у Миколаївській області, яка все ще перебуває під тимчасовою окупацією.