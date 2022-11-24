Росія готує війська до "загострення" на кордоні: очікують на "напад" України та НАТО

Напруга на кордоні між Україною та Росією продовжує зростати. Як зазначають у Генштабі, спостерігається підготовка військ ворога до "загострення".

На цьому під час брифінгу наголосив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу Олексій Громов. За його словами, країна-агресорка готує свої війська до так званого "загострення" на російсько-українському кордоні.

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Коли очікувати на можливе "загострення"

Громов також розповів, коли це "загострення" може відбутися. Він озвучив інформацію, яку активно розганяють самі окупанти. Згідно з їхніми заявами, це може статися у період з 23 по 28 листопада.

Противник поширює інформацію та готує свої війська до так званого можливого "загострення обстановки" на російсько-українському кордоні з 23 по 28 листопада. При цьому, ним очікується, що "НАТО та Україна зажадають захопити кордони миролюбної Білорусі та Росії",

– зазначив Громов.

За словами Громова, відповідна активність нагадує сценарії, які ми вже спостерігали у вересні цього року. Тоді у Білорусі проводилися так звані навчання.

У Генштабі зазначили, що на фоні можливої буцімто загрози з боку України, окупанти готують до захисту Бєлгородську область. Для цього у ній мають встановити мінно-вибухове загородження. Мовляв, це дозволить не допустити просування так званих "українських ДРГ".

Росія активно розганяє тему нападу на Бєлгородщину

На думку радника глави ОП Михайла Подоляка, Кремль змінив свою тактику. Тепер він все частіше акцентуватиме на буцімто нападі України на Бєлгородську область. Він зазначив, що таким чином у Росії прагнуть зробити населення лояльнішим.

Поділяє цю думку політолог Артем Бронжуков. Він зазначив, що з допомогою цих провокацій ворог планує підвищити підтримку росіян до повномасштабного вторгнення в Україну. Зауважимо, що на фоні відступу з окупованих територій, а також інших провалів на фронті, громадяни країни-агресорки вже сумніваються у правильності дій Путіна.

Водночас у Бєлгородській області продовжують активно готуватися. Під час однієї з нарад губернатор Гладков висловив обурення тим, що в регіоні не можуть вчасно спорудити захисні конструкції. За це він навіть пригрозив відрубати голову одній з чиновниць, на що вона лиш ввічливо подякувала.

Крім того, у Бєлгороді продовжують вербувати співробітників підприємств до ПВК "Вагнера". Крім того, на облік беруть медиків.

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