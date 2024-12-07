Ворог дуже скаржиться, – комбат розповів, яка нині ситуація на Куп'янському напрямку

Росіяни продовжують вчиняти ударно-штурмові дії на Куп'янському напрямку. Активно атакують у напрямку Куп'янська-Вузлового та Борової, але успіху не мають.

Ворог, навпаки, поміж собою скаржиться на те, як Сили оборони їх потужно б'ють. Детальніше 24 Каналу розповів командир батальйону ударних БпАК "Ахіллес" 92 ОШБр Юрій Федоренко.

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За словами комбата, за майже 3 роки повномасштабної війни Сили оборони України навчилися воювати в комунікації та взаємодії. До прикладу, саме бригада "Едельвейс" скидала російських окупантів з правобережжя річки Оскіл на лівий берег. Вони змогли швидко й оперативно виконати поставлене завдання і повністю вибити ворога.

"Ба більше, коли розумієш, про що між собою спілкується ворог, через різні джерела інформування, це надихає. Противник дуже скаржиться на те, як українці їх б'ють, і наскільки сильно", – додав він.

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Про ситуацію біля Куп'янська-Вузлового

Немає жодного дня і ночі, щоб росіяни не штурмували біля Куп'янська-Вузлового із залученням легкоброньованої техніки. Як наслідок, близько 80 – 90% просто згорає на полі бою. Штурмова піхота, якій вдається нахрапом заскочити, виявляється і також знищується українськими військовими.

Тобто присутності противника на Куп'янську-Вузловому на поточний момент немає. Сили оборони ефективно тримають позиції,

– наголосив Федоренко.

Близько місяця тому росіяни захопили село Кругляківка, залишивши на полі бою понад 90 одиниць легкоброньованої та броньованої техніки. Однак у самому населеному пункті ворогу так і не вдалося розвивати успіх з огляду будівництва інженерно-фортифікаційних споруд та налаштувати логістику, яка б дозволила розширяти успіх вверх та вниз по течії.

Якщо ж говорити про Колісниківку, то росіяни зайняли ліс. Однак силами 1-ї бригади оперативного призначення "Буревій" противника майже вибили та блокували. Успіхів окупанти не мали.

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Про ситуацію біля Борової

У напрямку Борової росіяни кожного дня проводили штурмові дії. Але ті тактичні результати, які вони здобули на полі бою за цей період, порівняно з втратами, яких зазнав ворог, не співмірні. На поточний момент більш ніж суттєво призупинене просування окупантів. Певний успіх є, але він не суттєвий.

За моїм переконанням, в найближчій короткостроковій перспективі вдасться повністю блокувати ворога,

– зауважив Юрій Федоренко.

Одночасно з цим росіяни продовжують застосовувати авіацію не тільки в театрі бойових дій, а й по правому берегу Куп'янська. Вони намагаються стерти населені пункти під фундамент, як це зробили з Вовчанськом.

Коли росіяни не можуть отримати успіху в лобових атаках, вони починають діяти іншими способами. Достатньо активно працюють розвідувальні групи. Ворог переодягається та намагається просочуватися через бойові порядки. Один з таких аспектів противник застосував біля Новомлинська, коли прагнув діяти нестандартно, щоб бодай якось переграти Сили оборони України.

Бої на Куп'янщині: дивіться на карті