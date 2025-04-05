"Ключові позиції – наші": кавалер ордена Богдана Хмельницького описав бої на фронтах

Російська армія загальмувала на Покровському напрямку. Водночас Силам оборони вдалося відновити контроль над головними позиціями та не допустити переміщення 64-тисячного ворожого угруповання з Курщини.

Кавалер ордена Богдана Хмельницького та офіцер ЗСУ Микола Мельник у розмові з 24 Каналом припустив, що влітку розпочнеться пекельна боротьба за Покровськ. Захоплення Донеччини досі залишається пріоритетом Росії.

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Яку функцію виконує операція ЗСУ на Курщині

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що українські війська мають залишатися на Курщині, оскільки вони виконують важливу роль у стримуванні 64 тисяч російських окупантів. За його словами, їхня присутність на цьому напрямку унеможливлює напади з інших напрямків.

Офіцер ЗСУ підтвердив, що на Курщині дійсно була зосереджена велика кількість російських сил, особливо коли Україна контролювала Суджу. Однак на сьогодні, внаслідок перегрупування ворога, ця кількість зменшилась.

Ми не маємо йти з Курщини, але рішення мають ухвалювати не політики, а військові. Цікаво почути думку командирів щодо того, наскільки доцільно з військового погляду залишатися на цих рубежах,

– наголосив Микола Мельник.

Якби українські війська не стримували ворога на Курщині, Росія могла б з великою ймовірністю перенаправити ці 64 тисячі солдатів до Покровська. Адже Донеччина є пріоритетною територією для росіян, яку вони намагаються захопити з 2022 року.

Про ситуацію на Покровському напрямку

На Покровському напрямку російські війська справді загальмували.

Сили оборони України відновили контроль над ключовими позиціями на оборонних рубежах Покровська та організували стійку оборону,

– зазначив кавалер ордена Богдана Хмельницького.

Він також припустив, що влітку очікується запекла битва за Покровськ, оскільки Росія, імовірно, сконцентрує свої сили для захоплення цього стратегічного міста.

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