Уже виконано кілька завдань, – Світан спрогнозував, куди просунуться війська на Курщині

Четвертий день розгортається операція в Курській області. Зараз війська розташовані вдовж однієї з трас, яку можуть використовувати як рубіж для оборони або подальшого руху. Це траса від Суджі в бік Рильська. Якщо зараз війська рушать з боку Рильська на Глухів, тоді плацдарм розшириться на десятки кілометрів по ширині фронту.

Про це в етері 24 Каналу зазначив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, наголосивши, що операція в Курській області, на його думку, проводиться доволі професійно й військам там вже вдалося виконати низку важливих завдань.

Дивіться також Україна просунулася ще глибше в Курську область: в ISW оцінили масштаби

Війська перерізали залізницю й можуть дістатися Курської АЕС

При розширенні плацдарму хоча б на 60 кілометрів, можна буде рухатися вглиб до противника, тоді є змога наблизитись до Курчатова, де розташована Курська атомна електростанція. Світан наголосив, що війська вже перерізали залізницю, через яку росіяни возили з Мозирського НПЗ велику кількість пального для російської армії, основна частина якої зараз воює на окупованій Донеччині.

Вже виконано кілька завдань, окрім залізниці, перерізали лінію електропередач (330 кіловатів) в районі Суджі, яка протягується від Курської АЕС. Ймовірно, що війська вийдуть до міста Льгів, це по дорозі від Рильська до Курчатова, там доволі серйозна розв'язка. Треба рухатися й перерізати ще одну залізницю, яка живить Бєлгород,

– озвучив Світан.

Військовий експерт прогнозує, що надалі буде перерізано багато логістичних ланцюгів, а це вже стане ударом для бєлгородського угрупування, яке зараз біля Вовчанська (Харківська область) й для донецькоого угрупування, для якого росіяни почнуть терміново переорієнтовувати потік пального. Світан зазначив, що російська армія споживає його у великих об'ємах.

Масштабних дій росіяни досі не здійснили

Військовий експерт розповів, що є інформація, що певну частину своїх підрозділів з-під Вовчанська і східного фронту в районі Донецька росіяни намагаються відправити в бік Курська, але цього замало. Світан зауважив, що до сьогодні ніяких глобальних дій з боку росіян не відбулося, що дає змогу військам на Курщині рухатися далі, не виключаючи можливість дійти до Курської АЕС. З його слів, там 4 реактори, 2 з них вимкнені.

Від цих потужностей живляться багато військових об'єктів. Треба "відмінусувати" не саму станцію, а лінії електропередач, розподільні щити. Це все можна вимкнути й зупинити АЕС. Доведеться вимкнути декілька областей, металургійний комбінат, військові об'єкти,

– припустив Світан.

На думку військового експерта, зараз одне з основних завдань – вирівняти лінію фронту, створити тиск на північ в бік Москви. Світан впевнений, що треба розгорнути фронт: нині він східно-південний, а його треба зробити північним.

, Україна офіційно не підтверджувала та не коментувала заяви Росії про те, що на території Курської області буцімто перебуває українська армія.