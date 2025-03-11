Загрози на Курщині: генерал армії детально охарактеризував бої на напрямку

Путін перед активними переговорами прагне витіснити ЗСУ з Курщини. Ця територія може стати предметом активних дискусій як обмін на інші території.

Генерал армії, екскерівник Служби зовнішньої розвідки України Микола Маломуж в ефірі 24 Каналу зазначив, що Росія в Курську область відправила війська з Покровська та інших гарячих секторів. Туди кидають нові підготовлені сили, адже там було багато нових військ, які не мали бойової підготовки та не проходили злагодження.

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"Росія підтягнула повітряно-десантні війська, морську піхоту, північнокорейців, які вже брали участь у бойових операціях і проходили підготовку на полігонах, кадирівців, спецназівців, а також велику кількість РЕБів і безпілотників", – сказав Микола Маломуж.

Яка ситуація нині на Курському напрямку

Він додав, що операцію підтримують вогневими засобами різних типів. Ворог вивчив тактику ЗСУ ведення маневреної війни. Вона полягає в тому, що військові не тільки захищаються, а й наносять удари. В окремих секторах відходять, щоб завдавати ударів по "сірим зонам". Росіянам дошкуляли атаки безпілотниками та неочікувані удари з тилу.

"Ворог, підтягнувши війська та спецпідрозділи, почав застосовувати нові варіанти атак. З одного боку – це рух через "трубу", але цей маневр було своєчасно виявлено та нейтралізовано. Це був лише один із напрямків. Водночас ворог задіяв різні моделі ударів – із півночі, з району Суджі, з північного заходу, з півдня та по Новенькому – тобто вже безпосередньо по прикордонню нашої держави. Також атаковано логістичні шляхи, зокрема трасу Суми – Суджа", – сказав Маломуж.

Генерал армії додав, що росіяни тимчасово розірвали деякі позиції ЗСУ, але за два дні вдалося нейтралізувати ряд загроз на кордоні та запобігти охопленню військ і їхньому розділенню на дві частини. Цьому сприяла своєчасна підготовка нових резервів. Туди прибув генерал Олександр Сирський і протягом півтори – двох діб підтягнув резерви, що врятувало ситуацію.

Маломуж зазначив, що контратаками вдалося нейтралізувати напрямки прориву та можливі оточення. Наразі в цьому секторі ведуться тяжкі бої.

Дійсно, в окремих секторах були складні бої та втрати з обох боків, але ситуацію стабілізували. Але ситуація змінюється щогодини. Зараз триває вирішальний період щодо контратак і недопущення подальших атак ворога, а також нанесення ударів по їхніх військах, щоб не допустити їхнього виходу на кордон,

– пояснив Маломуж.

Він повідомив, що українські прикордонники, Нацгвардія та ЗСУ ще до операції в Курській області завчасно готували укріпрайони. Вони готувалися до того, що Росія спробує здійснити два стратегічні наступи: на Харківщину та на Сумщину. Укріплені позиції постійно нарощувалися, і зараз Україна має можливість ефективно захищатися від диверсійних груп і більш масштабних наступальних операцій.

"Це особистий стратегічний курс Путіна, і він поставив завдання провести операцію за 2 – 3 дні. Його генерали та командири вже звітували, що завдання практично виконане. Але насправді це не так. Це – їхній системний провал і наш успіх", – сказав Маломуж.

Що відбувається на лінії фронту

Маломуж додав, що на Харківщині ЗСУ відбивають атаки ворога біля Вовчанська та інших сіл. Ворог не має переваг, але намагається контратакувати, щоб відтягнути ЗСУ та не допустити їхнього переміщення на Сумсько – Курський напрямок. Так само діє і в інших секторах.

"Особливо посилено ворог діє на Куп'янському напрямку. Але ЗСУ провели низку контратак, відвоювали ряд позицій і не дали ворогу закріпитися на правому березі річки Оскіл, де вони планували створити плацдарм і розмістити бронетехніку. Відбиваючи атаки, наші війська провели локальні наступальні дії. Це операції секторального рівня, але вони принесли реальний успіх", – додав Маломуж.

За його словами, росіяни також намагалися створити новий плацдарм на Сіверському напрямку. Для цього вони посилили кількість атак, підтягнули додаткові збройні формування, бронетехніку, КАБи та дрони. Але ситуація там вже кілька днів залишається контрольованою.

ЗСУ знали про плани переміщення окремих військ ворога, щоб створити плацдарм із півночі, а тоді наступати загалом на інші сектори, щоб затиснути українські війська і розвивати наступ на Донеччину.

"Росіяни хочуть завоювати всю Донецьку область. Це також фактор переговорів. Давно стоїть питання захоплення Краматорська, Костянтинівки і Слов’янська. Спершу вони спробували змоделювати цю операцію і провести низку атак, захопивши Покровськ, Курахове та весь Новопавлівський напрямок, а потім рухатися розвідувальними угрупованнями вже на ці міста. Ми створили не тільки укріпрайони, а й провели успішні контратаки", – сказав Маломуж.

Генерал-армії підкреслив, ворог перекинув частину сил із Покровського напрямку, бо там була величезна кількість збройних підрозділів та техніки, частково на Курський напрямок.

Росіяни обрали другий сектор для наступу, думаючи, що там слабші позиції, – це Торецьк і Часів Яр. Вони намагалися захопити саме ці міста і розпочати наступ на Костянтинівку, а також хотіли розвивати звідти стратегічні наступальні операції по всій Донецькій області.

"Ці напрямки вони не раз намагалися захопити, але їм це не вдається. Путіну вже неодноразово доповідали, що Торецьк нібито взято під контроль. Але ми контратакували і відбили нові позиції як біля Торецька, так і в самому місті. Я спілкувався з бійцями бригади імені короля Данила. Там ведуться активні бої, ворог намагався прорватися через різні укріпрайони, захоплюючи або знищуючи окремі будівлі. Ми відходимо на нові позиції, але завдаємо контрударів і атакуємо. Там у ворога немає жодних перспектив", – сказав Микола Маломуж.

Він зауважив, що йдеться про так званий широкий фронт – буквально від Куп'янська аж до Новопавлівки. На Новопавлівському напрямку тривають тяжкі бої. Ситуація також пов'язана з Торецьком і Часовим Яром.

Ворог атакує та намагається переміщувати війська, щоб ЗСУ не могли перекинути ударні групи, особливо мобільні підрозділи. Це повітряно-десантні війська і Сили спеціальних операцій, які можуть переміщатися за пів доби в будь-яку точку фронту. Ворог намагається сковувати ці підрозділи.

Південніше тривають атаки і на Запоріжжі, зокрема біля Малої Токмачки.

Ми завдаємо контрударів або вогневих ударів, але позиції тримаємо. Там немає жодних стратегічних або тактичних перспектив для наступу, як і на Херсонщині,

– пояснив Маломуж.

Він підсумував, що загалом по широкому фронту кількість атак порівняно з іншими періодами зменшилася. Лише на Курщині та Покровському напрямку активність ворога все ще висока. Курщина тепер є основним напрямком ведення бойових дій.