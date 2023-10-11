Втратили майже 2 батальйони за тиждень: чому росіяни пруть на Лимансько-Куп'янському напрямку

Ще з літа тривають постійні спроби росіян прорвати українську оборону на Лимансько-Куп'янському напрямку. Та останнім часом чи не найбільших зусиль ворог докладає до спроб прориву в районі села Макіївка Сватівського району.

Після масованих штурмів російські війська змогли захопити декілька посадок, але й зазнали численних втрат. Про те, що нині відбувається на Лимансько-Куп'янському напрямку – читайте в матеріалі 24 Каналу.

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Росіяни пруть на Макіївку

В останні тижні чи не основні свої зусилля російські війська сконцентрували в районі Макіївки – невеличкого села у Сватівському районі, що розташоване поблизу стику адміністративних меж Луганської, Харківської та Донецької областей.

Від початку жовтня 2023 року російські війська ледь не безперервно намагаються штурмувати тут позиції українських військових. За цей час ворог навіть зміг дещо просунутися в бік самої Макіївки.

Наступ росіян у напрямку Макіївки: дивіться карту DeepStateMAP

Це село вже пережило російську окупацію у 2022 році. Рівно рік тому, у жовтні 2022 року, під час контрнаступальної операції в районі Лиману українські війська змогли звільнити Макіївку.

З того часу лінія фронту пролягала просто поряд з селом, основні бої на цьому напрямку точилися саме тут. Внаслідок перебування в окупації, а згодом і на передньому краї боїв село сьогодні практично знищене.

Журналістів туди не впускають, але в Макіївці досі залишаються цивільні. Місцеві правоохоронці тим часом не припиняють спроб переконати їх евакуюватися в більш безпечні місця – якомога далі від лінії фронту.

Кадри однієї з таких евакуацій опублікувала поліція Луганської області. На них можна побачити, на що своїми постійними обстрілами росіяни перетворили село.

Який сьогодні вигляд має Макіївка: дивіться відео

Попри те, що від Макіївки майже нічого не залишилося, росіяни не полишають спроб знову окупувати це село. Варто визнати, що певні успіхи вони мають, та все ж, як завжди, є деякі нюанси.

Росіяни справді змогли просунутися поряд з Макіївкою, але як розповіли 24 Каналу бійці Збройних Сил України з цього напрямку, просування не надто суттєве – місцями воно може досягати щонайбільше до 500 метрів.

Жодного стратегічного значення таке просування не має, а тактичного – хіба що зовсім мінімальне. Крім того, внаслідок штурмових дій ворог зазнає суттєвих втрат у техніці й живій силі. Про них і розповімо далі.

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Втрати ворога

Як розповіли нам військові, тиждень штурмових дій поблизу Макіївки коштував росіянам втрат, які дорівнюють половині батальйону. І це лише загиблими. Поранених – ще близько півтора батальйону.

Загалом – це понад 1 тисяча військових лише за тиждень. Ба більше, це лише ті дані, які вдалося ідентифікувати за допомогою відеопідтверджень чи аудіоперехоплень.

Та росіяни втрачають не лише своїх військових, а й десятки одиниць техніки. Головнокомандувач Сухопутних військ ЗСУ генерал Олександр Сирський розповів про неймовірні успіхи протитанкістів 66 окремої механізованої бригади імені князя Мстислава Хороброго.

Всього за 4 дні одна лише рота ПТРК бригади змогла знищити 25 ворожих танків. Серед них зокрема були й найсучасніші російські Т-90.

Бійці 66 ОМБр знищують російські танки: дивіться відео

Ця історія красномовно демонструє професіоналізм протитанкістів 66 князівської бригади, але так само багато що розповідає й про ворога та його тактику застосування сил.

Ворог не завжди вивчає уроки понад року повномасштабної війни, а його тактика не змінюється. Зважаючи на чисельну перевагу в живій силі та бронетехніці, росіяни продовжують лобовими атаками йти вперед з надією, що цього разу вийде,

– розповів у коментарі 24 Каналу начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш.

Крім того, він зауважив, що російська армія продовжує використовувати підрозділи "Шторм Z" задля "бойової розвідки" – бійців цих підрозділів заганяють на мінні загородження чи позиції української оборони з метою їх виявлення.

"Так само вони використовують і важку техніку – вона йде просто колонами. У такий спосіб вони проводять свої лобові атаки", – пояснив начальник пресслужби Східного угруповання військ.

До слова, неймовірні результати роботи протитанкістів 66 бригади змогли вразити навіть російську пропаганду. Настільки, що відео з її результатами пропагандисти використали для створення фейків про нове протистояння між угрупованням ХАМАС та Ізраїлем.

Російські пропагандисти показали своїм читачам і глядачам знищений Збройними Силами України російський Т-90, стверджуючи, буцімто на кадрах ізраїльський танк Merkava, знищений бойовиками ХАМАС "за допомогою переданої Україною зброї".



Росіяни видали свій знищений танк за ізраїльський / Скриншот з телеграму

Загальна ситуація на Лимансько-Куп'янському напрямку

Як розповів 24 Каналу начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш, на Лимансько-Куп'янському напрямку росіяни останнім часом відновили активне застосування своєї авіації.

Противник "заходить" парами Су-35, також використовує старішу модель Су-25, армійську авіацію – гелікоптери Ка-52. Ворог продовжує інтенсивні обстріли з реактивної та ствольної артилерії, застосовує міномети, танки, гранатомети та стрілецьку зброю,

– розповів Ілля Євлаш.

Лише за минулу добу 9 жовтня відбулося 12 атак противника, з яких 7 на Лиманському напрямку, а ще 5 – на Куп'янському. Усіх їх вдалося успішно відбити. Під час них вдалося ліквідувати 139 окупантів. Крім того, українські війська змогли знищити:

2 танки (Т-72 та Т-80),

(Т-72 та Т-80), 3 бойові броньовані машини (2 одиниці БМП-2 та один БТР-80),

(2 одиниці БМП-2 та один БТР-80), 4 артилерійські гармати (2 одиниці Д-20, Мста-Б),

(2 одиниці Д-20, Мста-Б), 120-міліметровий міномет ,

, 3 вантажних автомобілі, яким ворог підвозив боєприпаси та особовий склад до лінії зіткнення.

Також за допомогою скиду вдалося пошкодити їхню радіолокаційну систему "Зоопарк". Це важлива ціль, яка допомагала ворогу виявляти наші сили,

– розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ.



Радіолокаційний комплекс "Зоопарк" / Фото російських ЗМІ

"Останні ривки", або яка мета наступу росіян

Ілля Євлаш зауважив, що під ударом російських військ нині не лише Макіївка. Ворог також намагається наступати й на села Синьківка та Іванівка Харківської області. За рахунок великої концентрації власних сил росіяни намагаються продавити українську оборону, але безуспішно. Завдяки мужності українських військ ворогу доводиться відходити назад.

До настання осінніх дощів залишилося зовсім мало часу. Тож противник робить останні такі ривки. На цей час він визначив саме ці населені пункти,

– наголосив начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ.

За його словами, росіяни прагнуть пробитися до Куп'янська, оскільки це важливий залізничний вузол. А саме залізниця є важливим елементом для логістики окупаційних сил.

Натомість метою ворога на півдні Харківської області є пробитися до Борової. Тобто росіяни хочуть дійти до річки Оскіл і закріпитися по її берегу.

Проте ми бачимо, що це все безуспішно – усі намагання марні. Раніше ворог намагався пробитися біля Новоєгорівки, зараз змістив акцент на ці населені пункти, та я думаю, що успіху він не матиме й тут,

– резюмував Ілля Євлаш.