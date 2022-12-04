ЗСУ до лівого берега Дніпра близько: військові розповіли, що відбувається на Півдні

Російські окупанти втекли на лівий берег Дніпра після звільнення Херсону. У ЗСУ розповіли, що така ж доля може спіткати й іншу територію Херсонщини.

Керівниця пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону розповіла про ситуацію на Півдні. Про це пише 24 канал.

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Яка ситуація на лівому березі Дніпра

За словами Гуменюк, російські війська посилюють "поліцейський" тиск на лівому березі Дніпра. Вона запевняє, що вони постійно проводять рейди та перевірки через місцевого населення. Загарбники шукають проукраїнськи налаштованих громадян.

Методи окупантів не змінюються, вони продовжують тиснути на людей, продовжують вербувати на співпрацю,

– зазначила Гуменюк.

Також вона зазначила, що тимчасово окуповані території Херсонщини може спіткати доля, яку спіткала правий берег. "Місцеві розуміють, що до лівого берега досить близько", – додала вона.

Чи готуються росіяни тікати з лівого берега