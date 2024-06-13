Як відбувається евакуація поранених: офіцер бригади "Азов" розповів про ситуацію з медициною

Місцями евакуація поранених на Лиманському напрямку доволі проблематична. Бійці знаходять вихід – як змінити ситуацію, аби пришвидшити надання кваліфікованої допомоги.

Про це 24 Каналу розказав офіцер бригади "Азов" Сергій Ротчук "Джедай", зауваживши, що професійні військові мають бути дуже гнучкими та адаптуватися до тієї ситуації, у якій вони працюють. Інколи, якщо пораненого не можуть дістати та наблизити до лікарів, то до потенційного місця поранення наближають медиків.

Дивіться також Проривів у росіян не буде: полковник запасу спрогнозував найближчі місяці на фронті

"Ця історія працює доволі ефективно. Ми адаптуємо цю систему з метою покращення надання допомоги, але проблема доволі актуальна", – наголосив "Джедай".

Яке значення стабілізаційних пунктів

Нині не існує юридичного терміну "стабілізаційний пункт". Над цим активно працюють різні відомства. Цю проблему розв'язують. Однак, стабілізаційні пункти існують по факту та виконують дуже важливу функцію. За необхідності, там проводять навіть операції.

Це доволі критичний військовий інфраструктурний об'єкт. Вони функціонують доволі ефективно,

– сказав офіцер бригади "Азов".

До того ж нині розвивають концепцію сортування поранених, які перебувають дуже близько до лінії зіткнення, де відбувається надання допомоги та є фахівці.

"Люди часто без медичної освіти, і вони проводять доволі ефективні заходи зі збереження життя та здоров'я особового складу. Це показує свою дуже високу ефективність", – зауважив Сергій Ротчук.

Евакуація поранених військових та цивільних