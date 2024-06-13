Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Азов" Сергей Ротчук "Джедай", отметив, что профессиональные военные должны быть очень гибкими и адаптироваться к той ситуации, в которой они работают. Иногда, если раненого не могут достать и приблизить к врачам, то к потенциальному месту ранения приближают медиков.
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"Эта история работает довольно эффективно. Мы адаптируем эту систему с целью улучшения оказания помощи, но проблема довольно актуальна", – сказал "Джедай".
Каково значение стабилизационных пунктов
Сейчас не существует юридического термина "стабилизационный пункт". Над этим активно работают различные ведомства. Эту проблему решают. Однако, стабилизационные пункты существуют по факту и выполняют очень важную функцию. При необходимости, там проводят даже операции.
Это довольно критический военный инфраструктурный объект. Они функционируют довольно эффективно,
– сказал офицер бригады "Азов".
К тому же сейчас развивают концепцию сортировки раненых, которые находятся очень близко к линии соприкосновения, где происходит оказание помощи и есть специалисты.
"Люди часто без медицинского образования, и они проводят довольно эффективные меры по сохранению жизни и здоровья личного состава. Это показывает свою очень высокую эффективность", – отметил Сергей Ротчук.
Эвакуация раненых военных и гражданских
- Украинские пограничники в районе Волчанска провели эвакуацию с поля боя и стабилизировали тяжелораненого побратима за рекордное время. На это потратили всего 15 минут.
- Тем временем россияне не чураются бить по раненым гражданским. Так во время эвакуации из Красногоровки враг начал обстрел. Российские снаряды упали в 100 метрах от машины, в которую садились местные.
- Как отметили в полиции, немало жителей Донецкой области отказываются покидать свои дома. Они соглашаются выезжать только тогда, когда получили ранения.