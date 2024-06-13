Об этом 24 Каналу рассказал офицер бригады "Азов" Сергей Ротчук "Джедай", отметив, что профессиональные военные должны быть очень гибкими и адаптироваться к той ситуации, в которой они работают. Иногда, если раненого не могут достать и приблизить к врачам, то к потенциальному месту ранения приближают медиков.

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"Эта история работает довольно эффективно. Мы адаптируем эту систему с целью улучшения оказания помощи, но проблема довольно актуальна", – сказал "Джедай".

Каково значение стабилизационных пунктов

Сейчас не существует юридического термина "стабилизационный пункт". Над этим активно работают различные ведомства. Эту проблему решают. Однако, стабилизационные пункты существуют по факту и выполняют очень важную функцию. При необходимости, там проводят даже операции.

Это довольно критический военный инфраструктурный объект. Они функционируют довольно эффективно,

– сказал офицер бригады "Азов".

К тому же сейчас развивают концепцию сортировки раненых, которые находятся очень близко к линии соприкосновения, где происходит оказание помощи и есть специалисты.

"Люди часто без медицинского образования, и они проводят довольно эффективные меры по сохранению жизни и здоровья личного состава. Это показывает свою очень высокую эффективность", – отметил Сергей Ротчук.

Эвакуация раненых военных и гражданских