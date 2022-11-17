Яка ситуація з мобілізацією у Львові: чи багато добровольців й ухилянтів

На Львівщині проблем з мобілізацією немає. Водночас після 8 місяців війни немає напливу добровольців.

Відповідну інформацію повідомив начальник Львівського обласного центру комплектування (колишнього військкомату) полковник Олександр Тіщенко. За його даними, приходять навіть ті, хто не підлягає призову.

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Яка ситуація з мобілізацією на Львівщині

Начальник колишнього військкомату заявив, що мобілізація на Львівщині виконується максимально наближено до визначених перед Територіальним центром комплектування завдань.

Проблем із проведенням мобілізації на Львівщині немає,

– заявив Тіщенко.

Полковник пояснив, що очевидним є те, що після восьми місяців активної фази війни напливу добровольців немає. Адже переважна більшість охочих вже давно захищає Україну.

Однак, за словами Олександра Тіщенка, до них часом звертаються небайдужі громадяни за поясненнями. Зокрема, цікавляться, як можуть служити ті люди, які за загальним правилом не підлягають призову.

Коротко про мобілізацію в Україні та на Львівщині

16 листопада Верховна Рада продовжила строк дії воєнного стану та мобілізації на 90 днів, тобто до 19 лютого 2023 року. "За" це рішення проголосували 294 та 297 народних депутатів відповідно.

Варто зауважити, що воєнний стан та мобілізацію продовжують вже вп'яте з початку повномасштабної війни. За продовження дії законів Рада голосувала 24 лютого, 15 березня, 21 квітня, 15 серпня та 16 листопада.

Начальник Львівського обласного центру комплектування Олександр Тіщенко розповів, що громадські місця для вручення повісток обирали для максимального охоплення якомога більшої кількості осіб. Мовиться про вокзали, торгові центри, площі, великі вулиці тощо.

За словами Тіщенка, якщо не буде іншого законодавчого інструменту для впорядкування обліку, то їм доведеться і надалі проводити заходи оповіщення та уточнення даних в людних місцях.

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