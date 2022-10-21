2 тисячі "мобіків" на Херсонщині, "евакуація" та втрати окупантів: головне зі зведення Генштабу

Чи не найскладніша зараз ситуація на Півдні. Вона напружена відразу на кількох напрямках: як цивільному, так і військовому. Поки у регіон звозять "мобіків", у ньому проводять також "евакуацію".

Як зазначають у Генштабі, окупантів в тимчасово окупованій Херсонській області вирішили посилити. Для цього в регіон відправили тих, хто потрапив під часткову мобілізацію у Росії.

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Кілька тисяч "мобіків" уже на місці

На Херсонщину перекинули 2000 "мобіків" не просто так. Вони мають поповнити втрати та посилити наявні на лінії зіткнення підрозділи. Нагадаємо, що контрнаступ на Півдні не вщухає, тож окупанти там щоденно поповнюють статистику як "двохсотих", так і "трьохсотих".

Але і це ще не все. Так звана окупаційна влада продовжує намагатися вивезти з регіону все, що лише може. Так, уже з'явилося розпорядження, яке стосується "банківських установ". Їх планують евакуювати.

Крім того, окупанти вже планують завозити до регіону медичних працівників і вчителів з Росії. Відомо також про припинення роботи об'єктів гуманітарної сфери в обласному центрі.

Окупанти атакують Луганщину та Донеччину

Зауважимо, що окупанти намагаються з усіх сил утримувати контроль над тимчасово захопленими територіями. Крім того, вони продовжують спроби просунутися вперед на Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Додамо, що за минулу добу атаки ворога фіксували у районах Білогорівки Луганської, а також Опитного, Бахмута, Побєди та Мар'їнки Донецької області. Підрозділи Сил оборони позбавили ворога рішучості та відбили його потуги рухатися далі.

Зазначимо, що окупанти завдали 3 ракетні та 24 авіаційні удари. Крім того, зафіксовані понад 30 обстрілів з РСЗВ. А ще окупанти атакували Україну крилатими та зенітними керованими ракетами. Не минулося й без запуску понад 20 БпЛА "Шахід-136".

Але і наші військові дали неабиякої прочуханки ворогові. Авіація здійснила 5 ударів. Уже підтверджені ураження трьох опорних пунктів і районів скупчення зброї та техніки ворога. Крім того, під атаку потрапили 2 позиції ЗРК окупантів. Також підрозділи ППО збили 15 БпЛА.

Відомо також про ураження ракетними військами й артилерією:

4 пунктів управління,

7 районів скупчення живої сили, зброї та техніки,

складу боєприпасів,

засобу ППО,

моста та понтонної переправи.

Нагадаємо, що станом на 20 жовтня наші військові ліквідували 66 650 російських бійців. З них 370 поповнили ряди "двохсотих" упродовж 19 жовтня. Зауважимо, що це приблизні цифри, адже достеменно підрахувати втрати ворога у зонах ведення бойових дій надзвичайно складно.

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