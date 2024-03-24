Випробовують нас на міцність, – Гуменюк розповіла про ворожі штурми на Півдні

Ситуація на Півдні України залишається досить напруженою. Окупанти не припиняють своєї активності.

Про це 24 Каналу розказала начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України Наталія Гуменюк, зауваживши, що це проявляється у різний спосіб на різних ділянках. Загарбники намагаються витіснити з позицій українських військових.

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"Якщо говорити про ділянку бойового зіткнення на суходолі, безпосередньо там, де позиції проти позиції, Запорізький напрямок – тут продовжуються штурми, продовжується випробовування нас на міцність і намагання витісняти з цих позицій", – сказала Гуменюк.

Утримувати позиції українським захисникам вдається непросто. Начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України додала, що ситуація з коливанням лінії фронту дуже непроста. Утім, це некритично.

Це зрозуміло в тих умовах географічних, в яких ми перебуваємо. Дуже великі відкриті території, на яких неможливо по метру виміряти наскільки посунулись в один чи інший бік. Зайняття тих позицій, які надають безпеку особовому складу, – у пріоритеті,

– зауважила Наталія Гуменюк.

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Росіяни у напрямку Кринок на Херсонщині не припиняють намагатися штурмувати позиції українських бійців. Ворог це робить навіть тоді, коли йому важко для цього зібрати особовий склад.

"Хоча б одну спробу за добу, але намагаються тримати такий інтенсив. На даному етапі продовжуємо утримувати позиції й працюємо над розширенням плацдарму", – наголосила начальниця об'єднаного пресцентру Сил оборони Півдня України.

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