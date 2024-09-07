Останні 4 – 5 днів ситуація на Покровському напрямку вже краща, – Зеленський

Володимир Зеленський прокоментував ситуацію на Покровському напрямку. За словами президента, ситуація там залишається непроста.

Він заявив, що ситуація на Покровському напрямку за останні кілька діб "була краща". Проте, як підкреслив гарант, необхідно дочекатися стабілізації. Про це він сказав у інтерв'ю українським ЗМІ, яке транслювалося в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.

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Яка ситуація на Покровському напрямку

Ситуація там (на Покровському напрямку – 24 Канал) в будь-якому випадку непроста,

– зазначив Володимир Зеленський.

Також президент подякував нашим українським воїнам.

"До виїзду (на засідання Контактної групи з питань оборони України, що проходив у Німеччині, та форум "Амброзетті" в Італії – 24 Канал) десь 3-4 доби вже ситуація була краща", – сказав президент.

Зеленський зазначив, що вони з Сирським проговорювали всі ці деталі по три рази на день, тому "зараз я не хочу говорити завчасно".

"Коли там все стабілізується, дай Бог, тоді будемо розмовляти", – додав Зеленський.