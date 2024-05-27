На які дії росіянам вистачить ресурсу: що відбувається у районі Харківщини

Росія збирає ще одне угруповання військ. Нині у зоні ризику Велика Писарівка на Сумщині та Козача Лопань на Харківщині.

Про це 24 Каналу заявив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко, зауваживши, що ворог сконцентрував основний удар на Вовчанському напрямку. А допоміжний – у бік Липців.

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"Ще до того, як почалась ця рейдова операція, Козача Лопань – це був ризикований напрямок. Цілком можливо, що вони відкриватимуть новий фронт саме по одному з цих напрямків. У будь-якому разі, це саме прикордонна смуга", – сказав Коваленко.

Ворогу вистачить ресурсів, які він нині концентрує, для дій у прикордонній смузі. Утім, є дуже важливий нюанс. Росіяни досі не можуть реалізувати свою рейдову операцію до чогось більш-менш суттєвого у районі Вовчанська та Липців. Тому противнику треба ресурс для того, аби підсилити свій наступ на цих напрямках.

Яка ситуація на Харківщині: дивіться на карті

Якщо Росія сконцентрує свої зусилля на Козачій Лопані або Великій Писарівці, то замість підсилення, це буде витрачання ресурсу на нових напрямках.

Вони можуть сказати: "Ми відкрили Сумський напрямок, розпочали бойові дії у Сумській області. Ми можемо собі це дозволити", – якщо ми говоримо безпосередньо про Велику Писарівку. Але при цьому вони не здобудуть тактичної чи оперативно-тактичної переваги,

– наголосив військово-політичний оглядач.

Важливе рішення для України

Держсекретар США Ентоні Блінкен заявив, що американська військова допомога з попередніх пакетів уже дійшла до фронту. Коваленко зазначив, що так українські військові вдарили бомбами GLSDB по окупантах у Вовчанську. Наприклад, по лікарні, яку зайняв ворог.

Росія концентрує свої сили неподалік кордону з Україною. Відомі локації. Мовиться, зокрема, про Грайворон. Аби відпрацювати на випередження загроз для території Україна, було б логічно вдарити по противнику, наприклад, далекобійними ракетами ATACMS. Однак, для цього треба дозвіл від США на застосування їхнього озброєння по території Росії.

"Якщо не буде дозволу, то розпочнеться їхня (російська – 24 Канал) чергова операція. Це буде витрата також і нашої уваги на ці напрямки для стримування, тому дозвіл необхідний. І найкраще – це, щоб рішення було прийнято якомога швидше", – зауважив військово-політичний оглядач.

Ворог готується