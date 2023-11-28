Єдине, чого Путін дуже боїться: чого намагається уникнути глава Кремля
Російський президент Владімір Путін не зважає на втрати власної армії. Але все ж є речі, пов'язані з окупантами, яких він боїться.
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, прокоментувавши незначні прояви невдоволення дружин мобілізованих окупантів. Вони дратуються, що їх чоловіків не відпускають з передової. Цікаво, що Кремль поки ніяк на це не реагує, хоча там цілком могли б одразу все "загасити".
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Чого боїться Путін
Як наголосив Яковенко, ФСБ цілком могло б "зайти в гості" до дружин мобілізованих та залякати їх, щоб не було ніяких протестів. Але такі дії можуть обернутися гіршими наслідками для режиму. Тому, ймовірно, поки що їх не чіпають.
Я думаю, що відео будь-яких репресивних акцій щодо жінок швидко б опинилися на фронті. Єдине, чого Путін боїться, – повторення ситуації, яка була в 1917 році. Тоді солдати вилізали з окопів і перестали воювати, після чого розвалилася російська імперія. Якщо окупанти побачать, що з їх дружинами так поводяться, то щось може початися,
– вважає Яковенко.
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Звісно, це все може статися лише за певних обставин. Але Путін дійсно побоюється, що окупанти обернуться проти нього. Це може загрожувати Кремлю.
Ситуація в Росії: коротко
- Дружини російських мобілізованих скаржаться, що їхні чоловіки не повертають з фронту. 7 листопада вони навіть провели 5-хвилинний пікет у Москві.
- Тепер вони організували флешмоб. Жінки клеять наліпки на власні машини, де пишуть, що вони "втомилися".
- Станом на 28 листопада Росія втратила понад 326 тисяч особового складу. А за 27 листопада ця цифра зросла ще на 860 одиниць.