Єдине, чого Путін дуже боїться: чого намагається уникнути глава Кремля

Російський президент Владімір Путін не зважає на втрати власної армії. Але все ж є речі, пов'язані з окупантами, яких він боїться.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, прокоментувавши незначні прояви невдоволення дружин мобілізованих окупантів. Вони дратуються, що їх чоловіків не відпускають з передової. Цікаво, що Кремль поки ніяк на це не реагує, хоча там цілком могли б одразу все "загасити".

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Чого боїться Путін

Як наголосив Яковенко, ФСБ цілком могло б "зайти в гості" до дружин мобілізованих та залякати їх, щоб не було ніяких протестів. Але такі дії можуть обернутися гіршими наслідками для режиму. Тому, ймовірно, поки що їх не чіпають.

Я думаю, що відео будь-яких репресивних акцій щодо жінок швидко б опинилися на фронті. Єдине, чого Путін боїться, – повторення ситуації, яка була в 1917 році. Тоді солдати вилізали з окопів і перестали воювати, після чого розвалилася російська імперія. Якщо окупанти побачать, що з їх дружинами так поводяться, то щось може початися,

– вважає Яковенко.

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Звісно, це все може статися лише за певних обставин. Але Путін дійсно побоюється, що окупанти обернуться проти нього. Це може загрожувати Кремлю.

Ситуація в Росії: коротко