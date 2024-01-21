Вибори наближаються, а результатів немає: ворог активніше кидає у бій бронетехніку на Сході

В Росії у березні 2024-го року заплановані вибори президента. Оскільки у ворога немає результатів, окупанти кидають у бій усі наявні сили.

Про це 24 Каналу заявив начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ Володимир Фітьо, зауваживши, що росіяни активно застосовують як бронетехніку, так і кидають у бій невеликі штурмові групи. Він додав, що нині ЗСУ фактично знищують 6 російських танків щодня.

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"Вибори в Росії наближаються, результатів немає. Відповідно зараз в бій кидаються усі наявні сили, щоби хоч щось надати як "піррову перемогу" для свого кремлівського карлика. Щоби він показав, що "дивіться, який я завойовник у 21 столітті", – сказав Фітьо.

Загарбники не припиняють своїх атак від початку жовтня. Донині росіяни просунулися лише на декілька сотень метрів. Однак у російській пропаганді це розкручуватимуть як щось "неймовірне".

Основна цінність для ЗСУ

З осені росіяни атакують Куп'янський та Лиманський напрямки. Залишається активним і Бахмутський напрямок. Там протягом 20 січня відбили 8 атак.

Загарбники поблизу Богданівки та Кліщіївки намагалися покращити своє тактичне становище. Однак їм цього не вдалося. Також ворог активно застосовує дрони. Наміри окупантів зрозумілі, тож українські військові готуються до усього та укріплюють свої позиції.

Життя українського військовослужбовця – це є основна цінність для Збройних Сил України та, відповідно, для держави Україна. Ми не користуємося такими принципами як російська окупаційна армія,

– зауважив начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ.

Яка кількість росіян на Бахмутському та Лимано-Куп'янському напрямках

Кількість військ ворога на Лимансько-Куп'янському та Бахмутському напрямку не змінилася. За останніми даними в оперативно-стратегічному угрупованні військ "Хортиця", кількість росіян – близько 200 тисяч.

На Лиманському напрямку перебуває приблизно 57 тисяч загарбників. На Бахмутському – до 64 тисяч.

Одні підрозділи виводяться, інші заводяться. При їхній кількості, комплектації вони можуть організовувати ротації, але усі поповнення, які в них прибувають, це в основному поповнення для того, щоб поновити втрати,

– наголосив Володимир Фітьо.

Мовиться, зокрема, про втрати від дезертирів та "відказників". Станом на 20 січня протягом цього місяця втрати окупантів становлять 7055 осіб. За грудень у зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" ворог втратив 14 265 своїх військових.

"Тенденція використання техніки збільшилася, а використання людського ресурсу в принципі залишається на тому ж рівні. На превеликий жаль, їх багато", – зауважив начальник служби зв'язків із громадськістю Сухопутних військ ЗСУ.

Зокрема, у полон до українських захисників потрапляють російські військові, які мають три класи освіти. За їхніми словами, вони пішли воювати для того, аби у разі загибелі страхова компанія виплатила для їхніх родин іпотеку.

"Вони вже себе програмують, на те, що вони йдуть воювати: "Повезе – виживу, не повезе – за мене там виплатять іпотеку" і таке буде його завершення життя", – розказав Фітьо.

Ситуація на фронті