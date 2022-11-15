На Сході ворог прориває оборону, але зазнає величезних втрат, – ЗСУ про страхи окупантів

Російські військові продовжують активно атакувати наші позиції на Донеччині. І роблять вони це попри той факт, що зазнають щоденно колосальних втрат.

Речник Східного угрупування військ Сергій Череватий під час телемарафону розповів про ситуацію на фронті. За його словами, попри шалені втрати, ворог щоденно йде штурмом на Авдіївському та Бахмутському напрямку.

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Окупанти рвуться вперед і гинуть

Ворог намагається прорвати нашу оборону, проте ми завдаємо ураження всіма видами вогню по ньому. Наслідок ви можете побачити у щоденних зведеннях Генштабу, яких великих втрат зазнає ворог. Тому що інтенсивність його атак нівелюється вогнем наших підрозділів і якістю нашої оборони,

– підкреслив Череватий.

За словами Череватого, Росія щоденно досягає критичної кількості втрат. Це мало б сигналізувати про те, що потрібно змінити свою тактику на фронті. Сотні ліквідованих окупантів – причина для ворога задуматися. Але наразі в окупантів цього не спостерігають.

Воно й не дивно, адже бійці можуть відпрацьовувати поставлену перед ними задачу. Мовиться про вихід на адміністративні межі Донецької області. Це буде та сама псевдоперемога, яку подадуть росіянам. В інакшому випадку вони ставитимуть питання, для чого взагалі проводили цю так звану "спецоперацію".

Він також зазначив, що не спостерігається масоване перекидання військ з Херсонщини. Воно й не дивно, адже вороги мають інший страх. Так, ватажки військ псевдореспублік бідкаються, що у ЗСУ тепер більше вільних рук. Тож наші військові матимуть більше можливостей для просування на Сході.

На точковий успіх ворога припадає його поразка

За словами глави Донецької ОВА Павла Кириленка, бойові дії в області дійсно набирають інтенсивніших обертів. Передовсім це стосується Бахмутського й Авдіївського напрямків. Але там окупанти безуспішно намагаються просунутися вглиб лінії оборони.

Там, де ворогам вдається досягати якогось точкового успіху, на них відразу ж очікує ураження. Тож загарбникам не залишається нічого, крім відступу на попередньо зайняті ним позиції. І це попри шалені втрати.

Ворог фактично не рахує жертв серед свого особового складу: як мобілізованих, так і регулярних військ,

– підкреслив Кириленко.

Він додав, що й сама Донеччина періодично обстрілюється ворогом. Для атаки використовують і артилерію, і РСЗВ, і ракети. За словами глави ОВА, окупанти дотримуються тактики випаленої землі. Вони б'ють по житлових кварталах, сіють паніку, знищують як інфраструктуру, так і забирають життя у мешканців.

Наостанок рекомендуємо ознайомитися з найважливішим з ранкового зведення Генштабу ЗСУ. Розповідаємо у цьому матеріалі, які напрямки окупанти обстрілювали, а поблизу яких населених пунктів фіксували спроби штурмів. Крім того, поділимося інформацією щодо втрат ворога.

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