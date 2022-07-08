У Слов'янську окупанти поцілили прямо по житловому будинку: загинула жінка

Донецький напрямок залишається одним із найбільш напруженних. Російські окупанти продовжують завдавати ударів з усієї сили.

Мирні мешканці страждають від загарбницьких рук, на жаль, чималій кількості людей не вдається вижити. Зокрема, ворог здійснив атаку і сьогодні вночі. Не обійшлося без жертв, повідомив керівник Слов'янської міської військово-цивільної адміністрації Вадим Лях.

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Нічна атака на Слов'янськ – є жертва

В ніч проти 8 липня окупант здійснив чергову атаку на місто Слов'янськ Донецької області. На жаль, є одна жертва – це жінка, в будинок якої було пряме потрапляння.

Внаслідок нічного обстрілу та прямого влучання у приватний будинок загинула жінка. Приношу співчуття її рідним та близьким,

– написав Лях.

Він закликав людей берегти себе та евакуюватися до більш безпечних областей.

Так, за словами Ляха, сьогодні везуть людей до Рівного, а завтра буде рейс до поїзда на Покровськ. У Рівненську область із розселенням також повезуть у понеділок, 11 липня.

Вадим Лях про ситуацію в Слов'янську: дивіться відео

У Шахтарську демілітаризувався склад боєприпасів

У тимчасово окупованому Шахтарську, що на Донеччині, сьогодні вночі демілітаризувався склад боєприпасів. Вибухи в місті тривають зранку. Також спалахнула пожежа, яка триває вже кілька годин.

Все почалося близько 03:20, коли окупаційна "влада" Шахтарська увімкнула сирену повітряної тривоги. Близько 04:00 ранку почалася евакуація з містечка. За інформацією жителів, після 2 години ночі було чутно звуки вибухів – "прильоти" у військові склади окупантів.

У мережі опублікували відео масштабної пожежі, які супроводжуються вибухами. Також видно сильні спалахи. У Донецьку теж лунали вибухи, зокрема, були "прильоти" в Будьонівському та Ленінському районах.

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