ЗСУ не збираються залишати Соледар, – полковник ЗСУ пояснив, чи можливе оточення міста росіянами

Наразі ситуація у Соледарі вкрай складна – окупанти намагаються захопити місто, однак ЗСУ не дають ворогові зробити цього. Наші військові не збираються залишати Соледар. Чи можуть росіяни оточити місто – читайте у статті.

Чи можуть окупанти оточити С оледар

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він наголосив, що місто важко оточити, бо Соледар "притиснутий" до природного рубежу оборони – річки Бахмутка.

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За його словами, ця річка виходить з Бахмута і впадає в річну Сіверський Донець, водночас вздовж річки зі східного боку йде залізнична дорога з Бахмуту, а на західному боці – шосе.

Тому Соледар дуже важко оточити, якщо не форсувати річку. А це практично нереально, бо за річкою – ще один укріпрайон, який ЗСУ добре утримувати з лівого берега,

– заявив Світан.

Експерт прокоментував і оперативне оточення міста, коли війська окупанта "обрізають" лінії поставки. На його думку, це теж зробити проблемно, адже за Соледаром є сільські дороги, тож повністю оточити місто неможливо.

Полковник ЗСУ зазначив, що росіяни вирішили форсувати річку Бахмутку не з боку Бахмута, а біля Соледару, але це не те місце, де вони можуть виконати якісь позитивні дії.

Яка ситуація в Соледарі

Як розповів військовий експерт, росіяни наступають на Соледар, але ЗСУ їх зупинили. "В районі міста окупанти вперлися в соляні шахти і пройти далі вони не можуть", – вважає військовий експерт.

Росіяни в Соледарі зупинені, ведуться бої. Лінії фронту, як такої – всередині міста, не існує. Тому ви значити щось неможливо, поки не закінчаться бої. ЗСУ Соледар лишати не збираються, адже “за спиною” міста гарний укріпрайон – річка Бахмутка,

– підсумував Світан.

Він наголосив, що в росіян через кілька днів "пропаде бойовий запал", і вони "відточаться", використавши снаряди, які для цього накопичили.

Дивіться повне інтерв'ю з Романом Світаном: відео



За його словами, це більше інформаційний вкид.

"Росіяни останні кілька місяців не могли знайти приводів, щоб виправдати мобілізацію в Росії. Не було ніякої перемоги, тому окупанти вибрали таке невелике містечко – Соледар. Тож, це більше інформаційна кампанія, яка йде на російську аудиторію", – зауважив Світан.

Але чим все закінчиться – побачимо вкінці тижня. Військовий експерт вважає, що це стане зрозуміло в найближчі кілька днів.

"Але все залежитиме від рішення українського командування – утримувати окупантів в Соледарі, відкинути їх з міста чи втримувати рубіж річки і залізничної дороги в Соледарі", – додав він.

Що відбувається у Соледарі: коротко