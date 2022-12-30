Усі енергоблоки українських АЕС працюють на максимальну потужність, – Енергоатом

Через масовані ракетні атаки окупантів на енергетику інфраструктуру України роботу певних енергоблоків різних АЕС довелось призупинити. Однак в Енергоатомі констатували, що ситуацію вдалось стабілізувати.

Востаннє окупанти масовано атакували енергооб'єкти України у четвер, 29 грудня. Однак уже у п'ятницю фахівці зазначили, що усі атомні енергоблоки, які розташовані на підконтрольній Україні території, працюють на максимальній потужності.

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Енергетики працюють цілодобово

Можна сміливо констатувати, що усі 9 блоків українських атомних електростанцій на підконтрольній державі території працюють на максимальній наявній потужності та ворожі ракети їх не пошкодили.

Енергоблоки видають в українську енергосистему 7200 МВт. Фахівці Енергоатома 24/7 виконують усю необхідну роботу, щоб забезпечити українців світлом у святкові дні,

– наголосили в пресслужбі.

МАГАТЕ намагається розв'язати питання ядерної загрози

Станом на 30 грудня 6 енергоблоків тимчасово окупованої Запорізької атомної станції зупинені через російських окупантів. Загарбники блокують включення АЕС в енергосистему України. Однак наразі ЗАЕС продовжує постійно споживати близько 100 МВт на власні потреби від енергосистеми нашої держави.

До цієї тими варто додати, що у Міжнародному агенстві з атомної енергетики роблять усе, аби російські війська покинули Запорізьку АЕС та перестали тероризувати світ атомом. Однак деякі кроки, які робить організація, є доволі сумнівними. Зокрема, Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі 22 грудня був у Москві. Там обговорював з представниками Кремля створення захисної зони навколо тимчасово окупованої атомної станції в Енергодарі.