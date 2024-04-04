Одразу після залпів: у МАГАТЕ оприлюднили деталі відключення однієї з ліній на Запорізькій АЕС

На Запорізькій атомній електростанції сталося відключення зовнішньої повітряної лінії ПЛ-330 кіловатів. Повідомляється, що про це стало відомо після того, як у районі станції пролунали залпи артилерії.

Днями із території Запорізької АЕС знову були обстріли. Крім цього, з'явилося відео з атомної станції, на якому видно, що окупанти зберігають там свою техніку й особовий склад.

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Що кажуть у МАГАТЕ

Експерти, які перебувають на Запорізькій АЕС близько 10:06 зафіксували відключення єдиної лінії 330 кіловатів. Внаслідок цього електропостачання станції залежить тільки від лінії 750 кіловатів. Зазначається, що до початку повномасштабного вторгнення станцію живили чотири лінії 750 кіловатів та шість ліній 330 кіловатів.

За даними Міжнародного агентства з атомної енергії, спершу причина такого відключення "не була зрозумілою відразу". Однак це відбулося майже одночасно з повідомленнями про "військову активність" у цьому регіоні.

Це також підтвердила група МАГАТЕ на місці, яка чула численні залпи артилерії сьогодні вранці, а також у середу, коли група чула ракетні обстріли,

– заявили в агентстві.

Реагуючи на інцидент, генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі зазначив, що найбільша в Європі атомна електростанція в черговий раз втратила ключове джерело електроенергії, необхідне для охолодження реакторів.

За його словами, події сьогоднішнього ранку 4 квітня, ще раз звертають увагу на реальну небезпеку, яка загрожує цьому найбільшому об'єкту, а саме – Запорізькій атомній електростанції.

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