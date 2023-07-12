Росія готується перевести 4-й енергоблок в "гарячий режим", – МАГАТЕ

Після окупації Запорізької АЕС російська армія постійно створює ядерну загрозу на станції. Так, у МАГАТЕ повідомили, що військо країни-агресорки готується до переведення четвертого блоку з режиму "холодного зупину" в режим "гарячий зупин".

Окупанти пояснили МАГАТЕ, що це робиться для виведення п'ятого блоку ЗАЕС, який наразі перебуває в "гарячому зупині", у стан "холодного режиму". Це буцімто необхідно для "проведення профілактичних робіт".

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Окупанти знову граються з ЗАЕС

У МАГАТЕ пояснили, що пару, яка виробляється одним блоком під час "гарячого зупину", можна використовувати для різних цілей ядерної безпеки, включно з перероблюванням рідких радіоактивних відходів. Тому росіяни нібито хочуть перевірити справність енергоблока.

Решта блоків залишаються в режимі "холодного зупину",

– сказали у МАГАТЕ.

Попри це, експерти МАГАТЕ все ж рекомендує керівництву ЗАЕС вивчити всі можливі варіанти "встановлення зовнішнього котла для вироблення необхідної пари" для енергоблока станції.

Вони наголосили, що це дало б змогу перевести всі енергоблоки в стан "холодного зупину", оскільки Державна інспекція ядерного регулювання України видала розпорядження про обмеження роботи всіх шести блоків ЗАЕС.

МАГАТЕ досі не потрапило на дахи ЗАЕС

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Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що експерти все ще чекають на необхідний доступ до дахів третього і четвертого енергоблоків. Зокрема, МАГАТЕ хоче перевірити чи наявні там вибухівки.

Ситуація з ядерною безпекою (на ЗАЕС – 24 Канал) все ще дуже нестабільна,

– сказав він.

Водночас фахівці МАГАТЕ зауважили, що за останні дні продовжували інспектувати низку ділянок ЗАЕС, і не бачили там мін або вибухівки. Також експерти МАГАТЕ, які наразі перебувають на АЕС, чули декілька вибухів, але не змогли визначити район, де вони сталися. За попередніми даними, ці вибухи станцію не зачепили.

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