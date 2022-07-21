Окупанти готують для себе нову Чорнобаївку біля Мелітополя: відновлюють аеродром

Окупанти не роблять ніяких висновків зі своїх помилок. Вони знову відновлюють аеродром біля Мелітополя, який ЗСУ нещодавно добряче розбомбили.

Про те, яка ситуація на Запоріжжі 24 каналу розповів місцевий кореспондент. За його словами, це той самий аеродром, в який на початку липня успішно влучили українські військові. Тоді вдалося знищити багато російських окупантів та їхньої техніки.

Важливо Режим інакше не може вижити, – політолог про "розширення" цілей росії у війні

Може бути нова Чорнобаївка

Кореспондент каже, що окупанти взагалі не зробили ніяких висновків зі своїх помилок. Тому успішно готують для ЗСУ нову Чорнобаївку поблизу Мелітополя. Росіяни захопили місцевий асфальто-бетонний завод і латали тамтешню злітну смугу.

Схожа ситуація відбувається у Михайлівці Запорізької області. Окупанти нагнали багато техніки на невеличкий аеродром, яку до повномасштабної війни використовували для сільгоспавіації. Вони намагаються хоча б якось вдосконалити там злітну смугу та відновити вертолітний майданчик.

Найцікавіше, що ця територія перебуває в зоні досягнення української ствольної артилерії.

Тому окупанти готують для себе нові пригоди своїми руками. Роблять майданчики для авіації, де її розіб'ють, – зазначив кореспондент.

Росіяни готують для себе нову Чорнобаївку: дивіться відео

Удар по Мелітопольському аеродрому: головне