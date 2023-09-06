ЗСУ просуваються вздовж лінії російських укріплень на Півдні: аналіз фронтової ситуації від ISW

Українські війська продовжують наступ на заході Запорізької області. Окрім цього, наступ ЗСУ продовжується у Донецькій області.

Військові аналітики вважають, що ЗСУ просуваються поблизу Роботина.

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ЗСУ просуваються біля Роботина

Згідно з даних аналітиків, на кадрах з геолокацією, опублікованих 5 вересня, видно, як російські війська завдають ударів по українських позиціях на північний захід і захід від Роботина, що вказує на те, що українські сили просунулися в район поблизу населеного пункту. Інші кадри також показують, що українські сили також просунулися на південь від Роботина та на північний захід від Вербового.

Геолоковані дані про присутність українських військ на північний захід від Вербового дозволяють припустити, що українські сили просуваються вздовж лінії російських укріплень, що веде до населеного пункту. Українські військові джерела також підтвердили, що українські війська досягли успіхів на напрямі Роботине-Новопрокопівка на південь від Оріхова,

– мовиться в повідомленні ISW.

Запаси окупантів обмежені

Поки ЗСУ просуваються, російські джерела продовжують скаржитися на те, що російським силам не вистачає достатніх контрбатарейних можливостей і артилерійських боєприпасів.

Російські "військкори" також бідкаються, що російські системи контрбатарейної боротьби погано працюють на фронті в Україні. Вони стверджують, що російські війська значною мірою покладаються на безпілотники "Ланцет" і 220-мм і 300-мм снаряди для реактивних систем залпового вогню (РСЗВ), запаси яких обмежені. Тим часом Кремль планує сформувати додаткові артилерійські бригади й домовитись з Китаєм про постачання артилерійських боєприпасів.

Яка ситуація на прикордонні Запорізької та Донецької області

Аналітики зауважили, що українські контрнаступальні операції у прикордонному районі Донецької та Запорізької областей, швидше за все, дозволять скувати частини 7-ї гвардійської гірничо-десантної дивізії (ВДВ) та не допустити їх перекидання на критичні ділянки фронту на заході Запорізької області.

Російський блогер 5 вересня опублікував аудіозапис, імовірно, від солдата російського 247-го полку ВДВ, в якому той стверджує, що йому доводиться забирати тіла російських військовослужбовців під Старомайорськом, тому що російське командування не контролює вивезення тіл. Також він заявив, що його підрозділ втратив 49 осіб за день боїв.

Заяви російського солдата дозволяють припустити, що підрозділи 247-го полку продовжують оборонятися у районі західної частини Донецької та східної частини Запорізької області,

– сказали в Інституті вивчення війни.

. Про звільнення Роботине стало відомо 23 серпня.