На Запорізькому напрямку росіяни посилили атаки, – військові
Окупанти намагаються прорвати оборону Збройних Сил України на Запорізькому напрямку. Однак ворог зазнає невдач.
Про це розповів речник "Легіону Свободи" Костянтин Денисов в ефірі телемарафону, інформує 24 Канал.
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Що зазначили в "Легіоні Свобода"
Станом на шосту ранку не припиняються артилерійські обстріли. Ворог гатить з усього, що в них є,
– повідомляє Денисов.
За словами речника, є підозра, що в найближчі 2 дні основний акцент російські війська будуть робити саме на артилерію, адже в області оголошено штормове попередження. Прогнозують тривалі дощі, відповідно ворог не зможе активно застосовувати безпілотники і штурмову піхоту.
Навіть та їхня піхота, яка намагається заскочити на наші позиції, 99% з неї гине. Є низка ділянок, де відбуваються позиційні бої, тому що окупанти, не зважаючи на перевагу в живій силі, не можуть просунутися і видалити наших хлопців з займаних позицій,
– зазначив речник.
Що відбувається на фронті
Генштаб ЗСУ у своєму телеграм-каналі оприлюднив оперативну інформацію станом на 13:00 14 травня щодо російського вторгнення. Там вони описали, що відбувається на полі бою, зокрема, на Запорізькому напрямку.
- На Харківському напрямку ворог здійснив 8 атак на напрямках Глибоке – Слобожанське, Шебекіно (Росія) – Вовчанськ, Борисівка – Веселе, а також безуспішно намагався просунутись у бік Липців та Нескучного.
- На Куп’янському напрямку з початку доби відбулося 6 бойових зіткнень в районах Синьківки, Берестового, Стельмахівки та Мясожарівки.
- На Лиманському напрямку зафіксовано 1 бойове зіткнення неподалік Іванівки.
- На Краматорському напрямку кількість ворожих атак зросла до 8. Зокрема їх зафіксовано на напрямках Бахмут – Новий, Бахмут – Кліщіївка, Одрадівка – Кліщіївка, Миколаївка – Біла Гора. Окрім того, ворог завдав 2 авіаційних ударів.
- На Покровському напрямку загарбники найбільш активні – з початку цієї доби провели 24 атаки, зокрема, в районах населених пунктів Новоолександрівка, Калинове, Євгенівка та Нетайлове. Двічі залучали для ударів бойову авіацію – біля Воздвиженки та Євгенівки.
- На Курахівському напрямку Сили оборони успішно відбили 6 атак противника. Ворог діяв на напрямках Мар'їнка – Георгієвка та Славне – Новомихайлівка.
- На Оріхівському напрямку окупанти здійснили 4 безуспішні спроби штурмів біля Старомайорського на Донеччині та Роботиного у Запорізькій області.
- Придніпровській напрямок – загарбники 3 рази атакували поблизу Кринок. Ворог зазнав втрат. Загарбники з артилерії обстріляли райони населених пунктів Кринки, Токарівка, Станіслав, Іванівка, Тягинка та Зміївка.
- На Сіверському, Торецькому, Времівському та Гуляйпільському напрямках обстановка залишилася без змін.