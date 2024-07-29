Ворог не економить взагалі, – боєць НГУ розповів про співвідношення дронів на фронті

Росіяни продовжують активно застосовувати дрони проти позицій українських сил. Наразі вони мають перевагу щодо інтенсивності використання безпілотників.

Про це 24 Каналу розповів командир екіпажу БпЛА "Кара небесна" 4-ї бригади "Рубіж" НГУ Андрій Отченаш, зазначивши, що наразі українським захисникам доволі складно дістати перевагу у цьому питанні. Водночас найближчим часом ситуація може покращитись.

Читайте також Росіяни почали використовувати безпілотники з пінопласту та фанери: навіщо це окупантам

Літають кожні 10 – 20 хвилин

На сьогодні Україні важко обігнати росіян у виробництві дронів з 2 причин.

По-перше, у Росії є союзник – Китай, який надає ворогу сотні тисяч одиниць комплектування для БпЛА, чипів під радіочастоти та усього іншого, щоб він мав можливість виробляти коптери.

Цей союзник у них є безпосередньо "під боком", тому навіть з огляду на логістику, росіянам значно простіше отримувати деталі та створювати ці дрони,

– пояснив командир екіпажу БпЛА.

По-друге, окупанти використовують для створення FPV-коптерів студентів університетів, училищ, школярів тощо. Вони, за його словами, навіть не соромляться про це говорити.

Якби ми почали виробляти дрони, наприклад, в освітянських закладах, то могло б йтися про "порушення демократичних норм". Проте в Росії з цього приводу в принципі не запарюються, тому кількість коптерів, які вони виготовляють, просто безмежна,

– підкреслив Отченаш.

Зокрема на одній з ліній оборони, де тримає оборону бригада "Рубіж", ворожі коптери літають кожні 10 – 20 хвилин. Вони не прямують на ціль, яку потрібно знищити, а шукають її.

"Вилетіли, кружляють і навіть, якщо в дроні сяде батарея, то його просто в землю влуплять і все. Ворог не економить взагалі, тому що знає – в нього є величезний запас коптерів", – зауважив він.

Хороша тенденція

Однак ситуація щодо коптерів у Силах оборони України, зокрема, бригаді "Рубіж" надзвичайно позитивна. Якщо порівняти з тим, якою вона була пів року назад, то, на його думку, кількість FPV-коптерів зросла в десятки, а то і сотні разів.

"Ми починаємо виготовляти українські мотори, українське комплектування. Відповідно ми вже не такі залежні, і це хороша тенденція до того, щоб український військово-промисловий комплекс розвивався та давав кращі результати", – відзначив Андрій Отченаш.