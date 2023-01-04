Температура знижується, а споживання росте, – Укренерго про ситуацію зі світлом

Станом на 4 січня в Україні зростає споживання електроенергії. Причиною цього є поступове зниження температури та активізація роботи бізнесу після святкових днів.

Про ситуацію в енергосистемі України розповіли в Укренерго. Там зазначили, що для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання.

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Ці ліміти діють з 8:00 до 24:00. Їхнє перевищення призводить до застосування аварійних обмежень.

Укренерго, виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб'єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності,

– підкреслили в Укренерго.

Там також попросили з розумінням споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово.

Відключення світла 4 січня

Енергосистема України зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних та 14 безпілотних атак, які завдали значних пошкоджень генерації та магістральним мережам.

Як зазначають в Укренерго, обмеження споживання до 14:00 4 січня не застосовуватимуть. Українські електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Однак після 14:00 у деяких областей повернуться до погодинних відключень електроенергії.

Варто додати, що свята українці зустріли зі світлом. Це стало можливим завдяки роботі Міністерства енергетики України, Укренерго та інших суб'єктів господарювання в енергетичній галузі.

Експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський зазначив, що вжитий українськими енергетиками комплекс заходів дозволив нашим громадянам пройти святкові дні з мінімальним дефіцитом електроенергії в енергосистемі. На його думку, мінімальна кількість відключень буде тривати ще щонайменше 7 – 10 днів.

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