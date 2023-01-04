Температура знижується, а споживання росте, – Укренерго про ситуацію зі світлом
Джерело:Укренерго
Станом на 4 січня в Україні зростає споживання електроенергії. Причиною цього є поступове зниження температури та активізація роботи бізнесу після святкових днів.
Про ситуацію в енергосистемі України розповіли в Укренерго. Там зазначили, що для забезпечення балансу в енергосистемі до всіх областей доведені ліміти споживання.
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Ці ліміти діють з 8:00 до 24:00. Їхнє перевищення призводить до застосування аварійних обмежень.
Укренерго, виробники електроенергії та оператори систем розподілу продовжують відновлювати пошкоджені росіянами енергооб'єкти для забезпечення живлення споживачів та підвищення його надійності,
– підкреслили в Укренерго.
Там також попросили з розумінням споживати електроенергію, користуватися енергоємними приладами почергово.Довідка. Енергосистема України зазнала вже 11 хвиль масованих ракетних та 14 безпілотних атак, які завдали значних пошкоджень генерації та магістральним мережам.
Відключення світла 4 січня
Як зазначають в Укренерго, обмеження споживання до 14:00 4 січня не застосовуватимуть. Українські електростанції виробляють достатньо електроенергії для покриття навантаження. Однак після 14:00 у деяких областей повернуться до погодинних відключень електроенергії.
Варто додати, що свята українці зустріли зі світлом. Це стало можливим завдяки роботі Міністерства енергетики України, Укренерго та інших суб'єктів господарювання в енергетичній галузі.
Експерт з енергетики центру Разумкова Максим Білявський зазначив, що вжитий українськими енергетиками комплекс заходів дозволив нашим громадянам пройти святкові дні з мінімальним дефіцитом електроенергії в енергосистемі. На його думку, мінімальна кількість відключень буде тривати ще щонайменше 7 – 10 днів.
Коли Росія знов атакує
- Раніше речниця ОК "Південь" Наталія Гуменюк попередила, що наразі країна-агресорка, найімовірніше, готує свої кораблі до наступного обстрілу нашої держави. Наступна атака може бути на Різдво – 6 – 7 січня.
- Втім, Росії треба кілька днів на підготовку до неї. Крім того, певна активність ЗСУ та скорочення особового складу окупаційного війська на Сході та Півдні України суттєво спантеличили росіян.