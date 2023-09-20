Ворог проводить диверсії на кордоні та мінує своє прикордоння: головне зі зведення Генштабу

Російські військові продовжують ігнорувати міжнародне гуманітарне право, здійснюють обстріли не лише по позиціях українських військ, а й по цивільній інфраструктурі населених пунктів, тероризуючи мирних жителів.

У Генштабі розповіли про найголовніші події з фронту за минулу добу, 19 вересня.

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Повітряні атаки

Минулої доби Росія атакувала Україну 31 ударним БпЛА типу "Shahed-136/131", з яких 28 знищено засобами протиповітряної оборони України. Також росіяни завдали ракетного удару по місту Кривий Ріг – є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали житлові будинки та інша цивільна інфраструктура.

Сьогодні вночі окупанти атакували Україну 24 дронами-камікадзе типу "Shahed-136/131", з яких 17 було знищено засобами протиповітряної оборони України.

Головні новини з фронту

Сили оборони України продовжують ведення оборони на сході та півдні України, наступальну операцію на Мелітопольському напрямку та на Бахмутському. Наші захисники знищують ворога, крок за кроком звільняють тимчасово окуповані території, закріплюються на досягнутих рубежах. Сили оборони продовжують штурмові дії в районі південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу значних втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

Також на Бахмутському напрямку Сили оборони успішно відбили атаки противника в районі Ягідного Донецької області. А ще ворог намагався відновити втрачене положення в районі Андріївки Донецької області, але успіху не мав.

На Мар’їнському напрямку росіяни теж вели безрезультатні наступальні дії в районі Мар’їнки Донецької області. Тут протягом минулої доби окупанти здійснили 13 невдалих спроб витіснити наші підрозділи із займаних позицій.

На Запорізькому напрямку ворог намагався атакувати в районах Малої Токмачки, Роботиного та Новоданилівки Запорізької області, але марно – все завершилося для окупантів значними втратами як у живій силі, так і в техніці.

Втрати ворога

Впродовж минулої доби відбулося 24 бойових зіткнення. Ворог завдав 9 ракетних та 79 авіаційних ударів, здійснив понад 60 обстрілів з реактивних систем залпового вогню як по позиціях наших військ, так і по цивільних об’єктах в різних містах України. Детальніше про це читайте на сайті 24 Каналу.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 1 удару по пункту управління, 16 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 – по зенітно-ракетним комплексам противника.

Тим часом підрозділи ракетних військ уразили 3 пункти управління, зенітно-ракетний комплекс, 9 артилерійських засобів, 1 склад боєприпасів та станцію РЕБ ворога.

Яка ситуація на кордонах з Росією

Росіяни продовжують утримувати угруповання військ для прикриття державного кордону на Сіверському та Слобожанському напрямках. Також ворог проводить активну диверсійну діяльність у прикордонних районах з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень вздовж державного кордону в Бєлгородській області.

