Взяття цього міста означатиме оперативний успіх, – Шарп про контрнаступ ЗСУ на Півдні

Наступ Збройних Сил триває. Наші бійці мають суттєві успіхи на Півдні України й точно не зупиняться на досягнутому. Попереду ще багато звільнених територій.

Однак робити поспішні прогнози неправильно, адже ми володіємо обмеженою інформацією. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що достеменно невідомі плани українського військового командування.

Важливо Чому важливо знищувати артсистеми ворога: військовий оцінив запаси окупантів

Показник успіху весняно-літньої кампанії ЗСУ

Вже є результати щодо пробивання ліній оборони ворога. Шарп зауважив, що ціль тут аж ніяк не зайняти одне – два села на напрямку від Роботиного до Токмака, а змусити Росію вичерпати свої резерви для того, щоб можна було ввести у бій великі сили й досягти швидкого й глибокого успіху.

Взяття цього міста означатиме оперативний успіх, про який можна говорити не тактичний і не місцевого значення, а саме оперативний. Я припускаю, що українське командування прагне цього успіху, можливо, дещо повільним шляхом. Час все покаже,

– сказав військовий оглядач з Ізраїлю.

Токмак – це такий маркер. Його зайняття чи вихід на російські фланги – серйозне мірило успіху весняно-літньої кампанії ЗСУ. Що тут відбудеться ми побачимо протягом найближчих тижнів. Погода у Херсонській та Запорізькій областях у ці місяці суха, тому загроза бездоріжжя мінімальна. Тут працюватимуть тільки військові потенціали сторін.

Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.

"Гра на те, чиї резерви виявляться сильніші", – додав Шарп.

Коли може розпочатися бій за Токмак: дивіться відео

Оперативна ситуація на Півдні: останні новини