Взяття цього міста означатиме оперативний успіх, – Шарп про контрнаступ ЗСУ на Півдні
Наступ Збройних Сил триває. Наші бійці мають суттєві успіхи на Півдні України й точно не зупиняться на досягнутому. Попереду ще багато звільнених територій.
Однак робити поспішні прогнози неправильно, адже ми володіємо обмеженою інформацією. Про це 24 Каналу розповів військовий оглядач з Ізраїлю Давид Шарп, зауваживши, що достеменно невідомі плани українського військового командування.
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Показник успіху весняно-літньої кампанії ЗСУ
Вже є результати щодо пробивання ліній оборони ворога. Шарп зауважив, що ціль тут аж ніяк не зайняти одне – два села на напрямку від Роботиного до Токмака, а змусити Росію вичерпати свої резерви для того, щоб можна було ввести у бій великі сили й досягти швидкого й глибокого успіху.
Взяття цього міста означатиме оперативний успіх, про який можна говорити не тактичний і не місцевого значення, а саме оперативний. Я припускаю, що українське командування прагне цього успіху, можливо, дещо повільним шляхом. Час все покаже,
– сказав військовий оглядач з Ізраїлю.
Токмак – це такий маркер. Його зайняття чи вихід на російські фланги – серйозне мірило успіху весняно-літньої кампанії ЗСУ. Що тут відбудеться ми побачимо протягом найближчих тижнів. Погода у Херсонській та Запорізькій областях у ці місяці суха, тому загроза бездоріжжя мінімальна. Тут працюватимуть тільки військові потенціали сторін.Оперативно про контрнаступ ЗСУ та звільнені міста і села читайте у нашому телеграмі.
"Гра на те, чиї резерви виявляться сильніші", – додав Шарп.
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Оперативна ситуація на Півдні: останні новини
- Росіяни роблять вкиди буцімто військове керівництво країни-агресорки прийняло рішення про вихід з Токмака у Запорізькій області. Такі заяви схожі на інформаційні провокації. Адже навколо Токмака ворог вибудував міцну оборону, тому без бою місто точно не залишать.
- ЗСУ 22 вересня здійснили прорив лінії оборони російських загарбників біля Вербового й просуваються вперед. Командувач оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Сил оборони України Олександр Тарнавський прогнозує ще більший прорив у майбутньому.
- На Мелітопольському напрямку триває наступальна операція ЗСУ. Українські військові успішно відбивають атаки противника в районі Роботиного та Вербового і закріплюються на раніше вже зайнятих там рубежах.