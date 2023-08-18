Розвідка Британії назвала цілі Кремля на окупованих територіях України

Нещодавно до окупованого Донецька навідався путінський посіпака Сєргєй Кирієнко, аби перевірити "інтеграцію" шкіл у російську систему освіти. Тим часом на Запоріжжі загарбникам наказали впровадити нові стандарти акредитації навчальних закладів.

Яку ціль країна-терорист переслідує на тимчасово окупованих територіях, розповіли в британській розвідці. Про це пише 24 Канал.

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Окупанти намагаються стерти українську ідентичність

Перший заступник глави адміністрації Путіна Кирієнко 15 серпня вирушив до Донецька, аби відвідати школи й перевірити їх інтеграцію у ворожу систему освіти. У Запорізькій області так звана окупаційна адміністрація отримала вказівку з Росії щодо впровадження нових стандартів акредитації навчальних закладів.

Також важливо знати, що у ЗМІ на окупованих територіях працюють російські журналісти.

Цікаво, що з 1 вересня 2023 року в школи на окупованих територіях України та по всій Росії надійде новий підручник з "історії". До речі, книга вихваляє так звану "еСВеО" та абсурдно описує Україну як "ультратерористичну" державу.

Метою Росії є створення прокремлівського інформаційного простору на окупованих територіях для розмивання української національної ідентичності,

– підкреслили в розвідці Британії.

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Важливо! Російські терористи намагаються зробити так, щоб окуповану ними територію більше ніколи не можна було інтегрувати до України. Окупанти прагнуть створити підтримку для Кремля, катуючи та вбиваючи тих, хто виявляє лояльність до Києва і депортуючи українських дітей.

Раніше в інтерв'ю 24 Каналу радниця-уповноважена президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук розповіла, як агресор намагається стерти українську ідентичність. Зокрема, викрадених та депортованих неповнолітніх б'ють та психологічно ґвалтують. Окупанти хочуть обнулити дітям пам'ять і створити слухняних, добре оброблених пропагандою нових громадян Росії.