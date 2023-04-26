За неявку у ТЦК можуть подати в розшук: що потрібно знати

В Україні вже понад 14 місяців триває воєнний стан та загальна мобілізація. За неявку до територіального центру комплектування після отримання повістки військовозобов'язаного можуть подати у розшук.

Що необхідно знати про відповідальність за неприбуття до ТЦК під час мобілізації, розповів спікер ОК "Південь" Владислав Назаров. Про це пише 24 Канал.

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Коли загрожує відповідальність за неприбуття до ТЦК та СП

Якщо повістка не вручена належним чином, тобто особисто, то ані адміністративна, ані кримінальна відповідальність військовозобов'язаному не загрожує. Тож варто знати, що:

️адміністративна – настає, якщо повістка вручена належним чином, особисто, але військовозобов'язаний не прибув до ТЦК та СП.

️Кримінальна – настає, якщо після належного вручення повістки, накладення штрафу, повістку вручили вдруге, а особа так не з'явилася до ТЦК та СП. У такому випадку загрожує вже від 3 до 5 років в'язниці. Окрім того, військовозобов'язаного можуть подати в розшук.

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Повістку можуть вручити будь-де

Кабінет Міністрів 7 квітня 2023-го розширив повноваження колишніх військкоматів, а тепер ТЦК та СП. Зокрема, дозволили виписувати повістки незалежно від місця перебування на військовому обліку та місця постійної реєстрації.