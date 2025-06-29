У Дрогобичі провели повторну перевірку якості повітря: чи виявили шкідливі речовини

У Дрогобичі провели повторні заміри якості повітря після російської атаки у ніч на 29 червня. Перевищень шкідливих речовин у повітрі не зафіксовано.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Львівську ОВА.

Дивіться також Через російську атаку жителів Дрогобича закликають зачинити вікна та без потреби не виходити

Яка якість повітря у Дрогобичі

Увечері 29 червня у Дрогобичі провели повторні лабораторні дослідження якості атмосферного повітря. Перевірку виконали фахівці Львівського обласного центру контролю та профілактики хвороб.

За їхніми даними, станом на 22:00 у межах житлової забудови не зафіксовано перевищень гранично допустимої концентрації сірчистого ангідриду, вуглецю оксиду та азоту діоксиду.

Це означає, що повітря у місті залишається безпечним для здоров’я мешканців.

Нагадаємо, внаслідок російської атаки у ніч на 29 червня в Дрогобичі постраждав об'єкт промислової інфраструктури. На місці удару виникла масштабна пожежа, на щастя, повідомлень про постраждалих чи загиблих не надходило.

Також внаслідок ворожої атаки у частині Дрогобича зникала електроенергія.