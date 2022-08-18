Чого зараз добивається путін у війні проти України: Піонтковський назвав головну мету

путін не просто так влаштовує ядерний шантаж та намагається зірвати постачання американської зброї для України. Йому надзвичайно важливо досягнути одну важливу ціль.

Про це 24 каналу розповів російський публіцист із Вашингтона Андрій Піонтковський. За його словами, путін дуже хоче на певний час заморозити війну в Україні.

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Саме через це окупанти влаштовують ядерний шантаж на Запорізькій АЕС та вкидають різну брехню про продаж американської зброї, яка приходить в Україну.

Всі ці зусилля спрямовані на одну мету – заморозити ситуацію, запобігти українському контрнаступу та запобігти вирішальним поставкам американської зброї, – зазначив Піонтковський.

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Піонтковський наголошує, що Україні ніколи не погодиться на заморожування конфлікту. Але воно у певний спосіб може статися через природні причини – коли стане холодніше, цілком ймовірно, що інтенсивність бойових дій потроху знизиться. Саме тому Піонтковський вважає, що було б добре, якби ЗСУ провели наступальні дії на Херсон принаймні до середини жовтня.

путін ж зараз робить ставку на те, щоб знизити інтенсивність війни. Це дозволить окупантам поповнити ресурси.

Путін робить на це ставку. Це заморожування дасть йому можливість передишки та організації нових ресурсів. І загалом продовжить його політичне життя, адже він зможе продати "досягнення" у вигляді окупованих територій своєму оточенню та глибинному народу, – зазначив Піонтковський.

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Додамо, депутат Херсонської облради Сергій Хлань повідомив, що ввечері 18 серпня в окупантів сталася "бавовна" у Новій Каховці. Він пожартував, що ЗСУ влаштували росіянам справді "феєричний вечір".