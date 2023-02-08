"Найближчі 2 – 3 доби визначальні": за якої умови ЗСУ можуть відійти від Бахмута

На Бахмутському напрямку ситуація надзвичайно складна. Бої ідуть уже в самому місті.

Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, полковник запасу ЗСУ Владислав Селезньов. Він повідомив, що українські сили оборони відбивають атаки ворога.

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7 січня міністр оборони Росії Сєргєй Шойгу повідомив, що російська армія захопила кілька сіл неподалік Бахмута. Українська розвідка цю інформацію спростувала.

Від чого залежить оборона Бахмута

За словами Селезньова, майбутня доля Бахмута залежить від траси, яка з'єднує місто з української землею.

Тільки-но путінська армія зможе взяти місто бодай під щільний вогневий контроль, треба буде ухвалювати рішення щодо ведення маневреної оборони. Значить відходити на нові рубежі та позиції і полишати це місто,

– додав військовий.

Однак, якщо цього не вдасться, то й далі українська армія буде стояти на своїх позиціях і знищувати ворога на тому напрямку. Селезньов зауважив, що бої у міській забудові завжди важкі і часто більших втрат завдають саме штурмовим бригадам, порівняно із захисниками територій.

Хто воює на Бахмутському напрямку

Військовий повідомив, що загони, які штурмують Бахмут зараз значно відрізняються від вагнерівців. Нині на цьому напрямку працюють російські професіонали, імовірно, десантники. За словами бійців, що боронять Бахмут, ситуація ускладнилася, адже тепер дії російської армії більш злагоджені, загарбники мають краще забезпечення і підготовку.

Я думаю, що найближчі дві доби, можливо, три буде визначатися доля українського Бахмута,

– додав військовий.

Селезньов про ситуацію в Бахмуті: дивитись відео

За яких умов ЗСУ можуть відійти

Селезньов наголосив, що війна – це не про квадратні кілометри, а про людські долі. Якщо ситуація буде критичною, то українські військові змушені будуть відійти.

Найважливіше для ЗСУ зберегти особовий склад, провести перегрупування, підготуватися і провести контрнаступальну операцію, на кшталт харківської, вважає полковник. Хоч звільнення будь-якого міста, набагато складніша операція, аніж його оборона.

З можливою втратою Бахмуту, ми втрачаємо частину української території, але сказати, що ця втрата призведе до критичного руйнування всього східного флангу російсько-українського фронту я б не ризикнув,

– підкреслив військовий.

Ситуація на Бахмутському напрямку: останнє