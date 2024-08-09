Боєць ЗСУ розповів про ситуацію на найгарячіших напрямках

Ситуація на сході України залишається напруженою. Російські війська залучають додаткову живу силу та техніку для того, щоб досягти успіху у напрямку Часового Яру, Торецька та Покровська.

В етері 24 Каналу військовослужбовець ЗСУ та політолог Кирило Сазонов розповів, якою нині є ситуація на найгарячіших напрямках. За його словами, щодо Часового Яру й Торецька росіянам хвастатись особливо немає чим, тому окупанти цинічно б'ють по цивільних у Костянтинівці.

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Чи змогли росіяни перейти канал у Часовому Яру

Місто Часів Яр окупанти декілька разів намагалися обійти з двох боків, взяти в оточення, але не вдалося. Тож тепер російські війська кілька днів поспіль намагаються піхотними групами просунутись через канал у Часовому Ярі. Вони вперлись в цю перепону й намагались піти в лоб.

Канал Сіверський Донець – Донбас – це не водна перешкода, води там немає, це бетонна канава, але техніка перед нею зупиняється. Потім її вибиває українська артилерія, мінометники, FPV-дрони,

– зазначив Сазонов.

Одна група змогла закріпитись, але без зв'язку зі своїми їх швидко стерли, інша група досить глибоко зайшла за наші позиції, але їм теж обрізали зв'язок й без постачання, підтримки БК цю групу було знищено.

Як зазначив військовослужбовець ЗСУ, минулої ночі українські військові зайшли самі за канал, вибили окупантів з декількох позицій. Мікрорайон "Канал" у напрямку Бахмута ворог потужно руйнував КАБами, "Градами", некерованими авіаційними ракетами.

Одного разу прилетів "Сонцепьок" на приватний сектор. Відразу випалив три будинки. Там навіть не цеглини, а щебінь залишається, як гнилі зуби стирчать залишки будівель,

– мовив Сазонов.

Яка мета захоплення Покровська

Під Торецьком ворожий наступ теж призупинився, бо у Сил оборони з'явились нові групи. Штурмові групи почали працювати дуже динамічно, заходячи на фланг, відрізаючи ворога, вибиваючи й зачищаючи райони.

Окупанти поспішають вийти на адміністративні кордони Донецької області. Саме тому Покровський напрямок для ворога пріоритетний. На цей напрямок росіяни кидають нові сили й техніку, аби відрізати ЗСУ від Запорізького угрупування військ.