"Броньований кулак" для України: Резніков розповів, яка зброя для цього потрібна

Україна активно веде переговори з партнерами щодо озброєння, яке необхідне нам для захисту та наступу. Зокрема мова йде про "броньований кулак".

Міністр оборони Олексій Резніков протягом останніх кількох днів провів зустрічі з колегами з урядів Греції, Кіпру, Румунії та Іспанії. Серед тем розмов були захист нашого неба, боєприпаси і, власне, броньований кулак.

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Яка зброя потрібна Україні

Олексій Резніков відзначив, що для так званого "броньованого кулака" Україні потрібне озброєння як радянського, так і західного зразків. Пояснення цьому цілком логічне – платформи радянського виробництва зі снарядами та ракетами до них після надання партнерами можуть зразу відправитися на фронт. Українські воїни вміють їх використовувати, адже в нас на озброєнні чимало техніки, розробленої в радянську епоху.

Та важливими є і західні сучасні платформи, адже вони забезпечують якісні переваги для наших воїнів. Однак для того, щоб вони стали на озброєння, потрібен час для навчання військових.