Від сил на землі до неба: Зеленський розповів, яка військова техніка передусім потрібна Україні

Уже майже 11 місяців Україна дає відсіч Росії у повномасштабній війні. Однак для перемоги нашій державі потрібно ще чимало військової техніки.

Перелік необхідної зброї президент Володимир Зеленський озвучив під час інтерв'ю німецькому телеканалу ARD. Глава держави підкреслив, що нам потрібна зброя для оборони на полі бою та для захисту неба.

Зверніть увагу Росія може розпочати наступ на Україну з будь-якого боку – Путін ставить завдання, – Зеленський

Яка зброя необхідна Україні

Найперше Володимир Зеленський відзначив, що Україні необхідна артилерія, реактивні системи залпового вогню, бронетранспортери та бойові машини піхоти.

Також президент заявив, що в Україні є дефіцит танків, тому вони вкрай необхідні для нашої держави.

Потрібні танки – це той вид техніки, яка у нас в дійсно в дефіциті, немає чого приховувати. У дефіциті також і снаряди до всього того, що я виклав вище,

– зазначив Зеленський.

Окремо глава держави звернув увагу на захист неба, адже потрібно захищати людей та дахи будинків по всій країні, адже росіяни атакують за допомогою іранських дронів та ракет міста й села. Тому нашій державі необхідні системи ППО.

Я тут вдячний Німеччині за IRIS-Т. Це хороша система. Нам би їх побільше. Але Шольц обіцяв – повіримо канцлеру,

– зауважив президент.

Також Володимир Зеленський відзначив надання Україні систем ППО NASAMS та Patriot і наголосив, що наша держава продовжує працювати, аби цих систем у нас стало більше.

Окремо глава держави відзначив потребу в літаках, аби почати нову сторінку цієї війни та позбавити росіян контролю неба.

За словами президента нам ще потрібні й далекобійні ракети, адже росіяни б'ють по наших містах, а наші воїни не мають всіх засобів, аби дістати їх. У цьому контексті Володимир Зеленський звернув увагу на Херсон, який деокупували ЗСУ в листопаді 2022 року. Тоді росіяни сказали, що нібито відходять, "щоб не страждали люди", а самі розмістили важке озброєння на протилежному березі Дніпра й щодня обстрілюють місто. На жаль, у наших воїнів немає достатньо засобів, аби знищити ворожу техніку на лівому березі Херсонщини, тому далекобійні ракети необхідні для нашої держави.

Росія готує новий наступ: що каже про це президент

У цьому ж інтерв'ю Володимир Зеленський відзначив, що зараз Путін думає, з якого напрямку почати новий наступ, а Україна думає про те, де оборонятися. Попри сотні тисяч загиблих окупантів російський диктатор і далі прагне воювати.

За словами президента, Росія може почати новий наступ з будь-якого напрямку, особливо зі Сходу чи Півдня, адже Кремль не відмовляється від планів вийти на адміністративні межі Донецької та Луганської областей. Однак війну як проблему, на думку Зеленського, має усвідомити весь світ, а не лише Україна