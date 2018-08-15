Яка буденна звичка здатна зруйнувати стосунки
Науковці в одній з компаній провели дослідження та встановили звичку, яка здатна не лише нашкодити здоров’ю, а й зруйнувати відносини з партнером.
В експерименті взяли участь майже 300 людей, пише Independent.
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Науковці встановили, що звичка перевіряти пошту в неробочий час погіршує здоров’я людини та руйнує відносити в сім’ї.
Дослідження показало, що через перевірку робочої пошти у респондентів погіршувався ментальне і фізичне здоров'я. Учасники зазначили, що у них було відчуття тривоги, але його з перевіркою пошти не пов’язували.
Науковці ж дослідили, що робота в неробочі години призводила до підвищеного рівня стресу і почуття тривоги. До того ж, у всіх членів сім'ї, включаючи партнера і дітей респондента підвищувався рівень стресу.
Перевіряючи пошту людина знищує межі робочого та неробочого часу, таким чином, під загрозу ставить своє здоров'я і добробут своєї сім'ї.
А коли респондентам запропонували відмовитися від перевірки пошти в позаробочий час, то збільшився рівень задоволеності відносинами з улюбленими людьми.
Перевірка робочої пошти вдома здатна зруйнувати стосунки
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