Яка буденна звичка здатна зруйнувати стосунки

Науковці в одній з компаній провели дослідження та встановили звичку, яка здатна не лише нашкодити здоров’ю, а й зруйнувати відносини з партнером.

В експерименті взяли участь майже 300 людей, пише Independent.

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Науковці встановили, що звичка перевіряти пошту в неробочий час погіршує здоров’я людини та руйнує відносити в сім’ї.

Дослідження показало, що через перевірку робочої пошти у респондентів погіршувався ментальне і фізичне здоров'я. Учасники зазначили, що у них було відчуття тривоги, але його з перевіркою пошти не пов’язували.

Науковці ж дослідили, що робота в неробочі години призводила до підвищеного рівня стресу і почуття тривоги. До того ж, у всіх членів сім'ї, включаючи партнера і дітей респондента підвищувався рівень стресу.

Перевіряючи пошту людина знищує межі робочого та неробочого часу, таким чином, під загрозу ставить своє здоров'я і добробут своєї сім'ї.

А коли респондентам запропонували відмовитися від перевірки пошти в позаробочий час, то збільшився рівень задоволеності відносинами з улюбленими людьми.



Перевірка робочої пошти вдома здатна зруйнувати стосунки

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